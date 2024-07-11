嚇人！身高160cm體重25kg　廣東女子仍在減肥：喜歡骨感身材

廣東一名身高160cm的女子，體重卻僅有25kg，令不少網民擔憂她的健康。對此，她表示自己只是喜歡骨感身材，並且現在還在減肥、控制體重。



廣東一名身高160cm的女子，體重卻僅有25kg。（影片截圖）

綜合內媒報道，該女子經常在社交網絡發布自己跳舞的影片，但她身高160cm、體重25kg的身材比例，就令不少網民直呼太嚇人：

「是因為飯不好吃嗎？」

「我的骨頭淨重40公斤。」

「這還是阿拉伯數字嗎？」

「70斤能理解，50斤真的嚇人了。」

「好想尊重她但被圖片嚇死了。」

「看着好害怕，一用點力，是不是就能骨折了。」

「先不說健不健康問題，但這樣的身材誰會喜歡？」

「這瘦骨嶙峋的真的覺得美嗎？現在都流行這樣的嗎？」

「五十公斤都是不錯的身材了，五十斤還減應該去看心理醫生了。」



面對網民的熱議，該女子否認自己患有厭食症，更坦言只是喜歡骨感身材，並且現在還在減肥、控制體重，「比較喜歡這種狀態，對生活沒什麼影響」。

早在今年1月，該女子就發布影片記錄自己的懷孕過程，面對網民的質疑，她曾發文稱，「我不顯懷，仔細看還是有肚子的，我懷孕到生一斤也沒胖。」

事實上，內地此前就發生過多宗「自殺式減肥」的事件，一名21歲的女子為追求完美身材，每天只攝入正常人需要能量的三分一，最終雖然體重大幅下降，但腦組織變得有如60歲的人一般沒有彈性，更經歷腦出血入院昏迷40天。醫生在她蘇醒後直言，「她活下來就是個奇蹟。」