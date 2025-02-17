內蒙古警方破28年前殺人懸案　51歲男打零工兼放羊逃亡終落網

《央廣網》消息，2月14日，內蒙古偵破一起28年前的懸案：涉殺害一名女子的51歲嫌疑人被拘捕，案件正在進一步偵辦中。



內蒙古警方破28年前殺人懸案。（新京報）

報道指，1998年1月8日，內蒙古興和縣一村莊附近發現一具女性屍體，有重大作案嫌疑王某喜畏罪潛逃。受當時技術條件限制和客觀因素制約，案件始終沒有實質性進展。

內蒙古警方破28年前殺人懸案。（興和縣公安局）

直到2025年2月14日，警方通過現代科技手段的分析研判，發現王某喜在呼和浩特市和林格爾縣羊群溝村出現，成功將其抓獲。王某喜逃亡時，曾先後在巴彥淖爾、包頭、呼和浩特等地輾轉，因害怕被發現，一直隱姓埋名，以打零工和放羊謀生。

內蒙古警方破28年前殺人懸案。（興和縣公安局）

經訊問，王某喜對其1998年1月8日故意殺人的犯罪事實供認不諱。目前，王某喜已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。