上海少年夜炸ATM？　警方：為CS遊戲煙霧罐，有精神病史已送院

2月16日晚，上海浦東一名男子在某銀行的自動櫃員機（ATM）前放煙霧彈，銀行安防系統被觸發後發出警報聲。

2月17日，警方通報稱，涉事的17歲少年張某某在銀行外施放CS（Counter-Strike）遊戲煙霧罐，家屬反映其有精神病史，近日未按時服藥，事後已送院接受精神鑑定。



事發於上海浦東新區鹿溪路與周祝公路交叉口附近。影片顯示，一名男子戴頭盔在中國農業銀行的門前徘徊，其腳下有不明物體不斷冒出白煙。拍片者稱，「這家夥在炸銀行。他帶著的是槍，快跑吧，別看了」。

上海浦東一名男子在自動櫃員機前放煙霧彈。（影片截圖）

上海浦東一名男子在自動櫃員機前放煙霧彈。（影片截圖）

《極目新聞》報道，事發地附近一名商戶稱，當晚8時許，他聽到一聲類似輪胎爆胎的響聲，出門查看時，見到對面銀行門口有一個戴頭盔的人點了釋放煙霧的物體，不久後便離開，沒有攻擊圍觀者。另一名商戶介紹，目前銀行可正常出入。

銀行工作人員稱，目測ATM機沒有損壞，也沒有造成現金損失。目前警方還在調查，ATM機暫停使用，但該行可正常辦理各項業務。

涉事男子疑手持槍械。（影片截圖）

涉事男子疑手持槍械。（影片截圖）

2月17日，上海市公安局浦東公安分局發布通報稱，2月16日晚上8時半許，110接報警稱周祝公路鹿溪路某銀行網點門口，有人在施放煙霧，警方迅速到場將該人控制，無人員受傷。

經調查，17歲男子張某某將網上購買的來玩CS遊戲的煙霧罐在此施放。家屬反映，張某某曾有多次精神類疾病就診史，近日未按時服藥。目前，張某某已被送醫進行精神鑑定，相關調查正在進一步開展中。