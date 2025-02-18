內地美女網紅自爆｢日入30萬｣：都是辛苦錢　網民反應兩極

內媒《現代快報》報道，內地坐擁487萬粉絲的短影音平台博主顧茜茜在直播時，稱自己「日入30萬」（人民幣，下同），事件衝上微博熱搜，網民意見兩極。



內地網紅自爆日入30萬。（現代快報）

內地網紅博主顧茜茜近日在直播中表示：「今天我在床上躺了一天什麼也沒幹，我抖音櫥窗成交金額116萬，佣金預估30.32萬。」她對黑粉直言：「你越見不得我過得好，你對我的罵聲越大，我賺得越多，不是月入幾十萬，是日入，一天，聽懂？」

顧茜茜。（抖音截圖）

據介紹，網紅顧茜茜在抖音平台粉絲近500萬，星圖報價顯示其目前1—20s的影片報價43600元，21—60s影片報價51200元，60s以上影片報價57600元。

事件引發熱議，網民意見兩極，有人表示直播帶貨並沒有錯：「只要真材實料直播帶貨對消費者來說也是多了個選擇渠道。」「直播帶貨最起碼給了很多普通人賺錢甚至賺大錢的機會。在就業率低迷的今天，對於社會穩定性有重要意義。」

顧茜茜。（抖音截圖）

也有人指直播帶貨是賺錢的機會集中到少數頭部主播處：「問題是現在直播帶貨的虛假宣傳，誇大宣傳，以次充好，假貨泛濫，簡直跟詐騙差不多」「財富快速向少數人聚集，大量實體倒閉，人找不到工作。」

顧茜茜2月17日晚回應事件稱：自己一沒偷，二沒搶，三沒圈的，掙的錢都是辛苦錢。對於為何會說「啥也不干」，顧茜茜表示，說這話是為了氣黑粉，是氣話。