台灣網紅女警IG發「開工福利」火辣影片！著性感睡衣惹爭議終下架

台灣高雄的網紅女警蔡玉貝，綽號「小貝」、「飛天小女警」，目前在市刑大科偵隊當偵查佐，年初五她上載了穿薄紗性感睡衣又露溝的「開工小福利」火辣影片，引發不小爭議。



台灣女警蔡玉貝早前發佈令人爭議的影片：（按圖了解）



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回顧這位女警蔡玉貝爆紅的經過，是幾年前幫警方拍交通宣導影片，也因此有了「飛天小女警」的綽號，IG上的粉絲高達5.8萬人，是位網紅無誤，2024年10月她考上高雄市刑大科偵隊的偵查佐，一度讓警界傳出質疑她是否有能力勝任的聲音，市刑大當時力挺，強調她確實具有電腦偵防能力，「會借重她網路專長，協助偵辦各類犯罪，尤其是打詐、防制洗錢方面的案件」。

而這支15秒的火辣影片是她在年初五還在休假時，在家拍攝的，只見蔡玉貝穿着一件式的低胸紅色薄紗，還露出乳溝，在鏡頭前眨眼、吐舌、用手指「嘟」着臉頰，畫面極其挑逗，影片還自己打上害羞表情符號、「初五開工嗎？！（誤）」、「偷放小福利」等字眼，跟影片搭在一起不免讓人覺得有性暗示。

對此高雄市刑大表示：「蔡女在2月2日於私人社群網站張貼『初五開工』相關影片，拍攝時間為休假時間，且未有穿着警察服制或標識，未影響勤務紀律；為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，已主動下架，防止對警譽造成不當影響」、「目前她的手上還有數件偵辦中的案件，已經叮嚀她要專心工作」。

不過整起事件仍讓她被痛批，「靠北Police」Facebook群組於2月3日發佈出一篇貼文，內容疑似就是針對蔡玉貝拍火辣影片事件的感覺：「那些所謂的『網紅』警察們，要利用身上這身制服博取眼球還有流量，是你們的自由…有幸得到長官的『賞識』也得到了良好的位置，免去在外受理案件、風吹日曬的機會，還不知足」；原PO並質疑這些網紅們「警察是你的正職？還是兼職？」。

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