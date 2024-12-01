杭州孕媽誤信打邊爐可助產　感染｢致命菌｣高燒不退險流產

內媒《錢江晚報》報道，杭州一名孕婦聽信坊間傳聞，為催生去吃火鍋，結果感染了「產單核細胞李斯特菌」，險些流產。醫生表示，吃火鍋催生並無科學依據。



杭州孕媽誤信打邊爐可催生。（錢江晚報）

報道指，杭州一位孕媽已達到預產期，但胎兒卻毫無發動跡象。某APP的推薦下，她與老公到一家火鍋店，準備嘗試「火鍋催生」。

當晚9點，該名孕媽發現可能羊水破了，還以為是方法奏效，入院後醫生稱建議次日使用催產素分娩。半夜，孕媽卻出現了發熱症狀，醫生判斷可能存在宮內感染的可能性，建議立即進行剖宮產以終止妊娠，進一步查明病因。

手術過程中，醫生發現羊水被胎兒糞便污染，若不及時生產，孩子極有可能因吸入污染的羊水而窒息。手術順利完成，但孩子出生後孕婦仍然高熱不退。醫生檢查發現，她感染了「產單核細胞李斯特菌」

火鍋示意圖。（視覺中國）

據介紹，李斯特菌（LM）是一種革蘭氏陽性、兼性厭氧的桿菌，其中單核細胞增生性LM是唯一能引起人類李斯特菌病的病原菌。它廣泛存在於自然環境中，尤其是在冰箱內的食物中，因此也被稱為「冰箱殺手」。若孕婦不慎感染，後果極其嚴重，它能侵襲母胎界面，導致胎兒嚴重感染，胎兒死亡率高達30%。

醫生判斷，孕婦吃的沒完全煮熟的肉可能是感染的一個原因，因為她本就患有妊娠期糖尿病，血糖控制不佳，抵抗力低下。據醫生介紹，吃火鍋與催生並無科學依據，肉也需要煮熟再食用。