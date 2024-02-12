醫院一晚接16名鞭炮炸傷患者　有人恐保不住眼球　醫生教如何急救

內地不少地方仍然保持新年放煙花炮仗的習俗，但隨之而來的風險不容忽視，浙江有醫院在年三十晚就接到16名因燃放煙花爆竹受傷的患者，甚至有人被炸傷右眼，眼球恐保不住。

醫生提醒，燃放煙花爆竹時應特別注意防護，建議戴護目鏡。若無法點燃，市民不要湊近觀察，避免突然引爆炸傷眼臉。



大年初二早上10時許，浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心急診大廳，一位40多歲的男子左眼貼著紗布，正等候覆診。家屬介紹，今年見左鄰右舍都買了煙花，他們也買了幾個玩，未料發生意外，「現在天天跑醫院，臉上也不知道會不會留疤，真是晦氣」。

值班醫生介紹，這位男患者在年三十晚放煙花時炸傷眼睛，眼瞼裂傷，當時已經做了清創手術，但之後幾天仍要做靜脈注射，預防感染。

年三十晚，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診就接診16宗直接或間接因燃放煙花爆竹受傷的患者。（浙大二院眼科中心浙江大學眼科醫院）

浙大二院急診醫學科副主任醫生稱，近兩天急診除了接到一些危重症患者，大部分都是煙花爆竹傷患者，其中又以眼睛爆炸傷最多。年三十晚，急診就接診16宗直接或間接因燃放煙花爆竹受傷的患者。

值班醫生介紹，受傷患者中最年輕的僅14歲，大部分是男性，幾乎都是燃放大型煙花時被炸傷。部分患者是角膜燒傷、前房積血，程度較輕，而一些眼瞼燒傷和裂傷的患者，由於焦痂的存在不能直接縫合，需要到燒傷科定期洗傷口換藥，擇期二次手術縫合，這期間仍然有感染、皮膚壞死的可能。

家住湖州的王先生，年三十晚因右眼炸傷被家人送到浙大二院急診。經檢查，他靠近角膜部分的位置被炸出四個小洞，下眼瞼內眥部（眼睛與鼻子中間處）炸出一個深達3-4公分的「洞口」，內裏全部燒焦，滿是火藥和泥沙，而且虹膜根部斷裂，眼球大量出血。

王先生家人稱，今年花了幾千元買煙花，但煙花點完火後遲遲沒有反應，王先生就上前查看，未料煙花正好炸開。醫生指，王先生眼球破裂受傷嚴重，後續有眼內感染、眼球摘除可能，眼球很可能保不住。

醫生提醒，燃放煙花爆竹時應特別注意防護，建議戴護目鏡。若無法點燃，市民不要湊近觀察，避免突然引爆炸傷眼睛和臉部。觀看時應遠離燃放點，抬頭也應注意避免燃放碎屑掉落眼中。家長應注意照顧孩子，孩子缺乏安全意識，要盡量避免讓孩子燃放。

若燃放煙花時不慎被炸傷，一定要及時急救處理，防止二次傷害。眼睛外傷出血，可用乾淨的紗布或紙巾壓迫止血；有眼球破裂外傷時，不要用水沖洗傷眼或塗抹任何藥物，以免增加感染風險；如有皮膚或軟組織斷裂，用乾淨紗布或紙巾包好離斷的組織，盡快就醫，就醫途中盡可能減少顛簸、磕碰。