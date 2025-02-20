18歲少年鰲太線失聯10日獲救：缺糧牙膏當糖食，曾出現幻覺幻聽

鰲太線是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，被公認為中國最艱難的五大徒步線路之一，曾多次發生登山者遇難事故。

18歲少年孫亮本月初非法穿越鰲太線時失聯，10天後才被尋回。正在留院的孫亮，近日發文講述了自己被困時的遭遇，包括因為寒冷和缺乏食物，只能將身上僅有的牙膏當糖吃，甚至出現了幻聽幻覺。



據介紹，孫亮於2月17日獲救。太白縣應急管理局消息，救援人員在核桃坪附近的山上尋回孫亮，他的身體有部位受傷，無生命危險。工作人員表示，從過年到現在不到一個月，已經是第二次在鰲太縣開展救援，上次還動用了直升機。

2月19日，孫亮通過騰訊新聞熱問，講述了他失聯期間的遭遇以及自己的想法。他介紹，發文的目的是提醒自己和廣大的登山愛好者，一定要注意好安全，不要因為自己掌握一些登山的技能，就認為可以挑戰大自然。

孫亮穿越鰲太線，失聯10天後被尋回。（抖音）

孫亮稱，自己接觸徒步大概有一年，這次為了挑戰鰲太線，做了半個月的功課，「我認為我的裝備以及準備還是充足的。但是在第四天的時候，因為充電寶凍死機，所有的設備都沒電了，沒有軌跡，沒有方向被困山上，找不到下山的路」。

被困期間，孫亮還發生過一次大滑墜，摔到導致手骨折，背包也摔破。在沒有睡袋的情況下，他只能忍著手的疼痛，鋪了一些樹枝在地上，直接裸睡了一晚。在被找到之前，孫亮已經有幾天沒有進食，「渴了就喝小溪裏的水，甚至餓得把牙膏都吃了」。

孫亮在帳篷中過夜。（瀟湘晨報）

孫亮曾經滑墜摔破背包。（瀟湘晨報）

由於寒冷和饑餓，孫亮甚至出現幻聽、幻覺，仿佛身邊有人一直在鼓勵自己，「再堅持一下，一定會走出去的」，也感覺旁邊一直有人走來走去。直至2月17日，孫亮終於聽到救援隊發出的聲音，「我奮力大喊，讓他們找到了我，我也和救援隊順利匯合，順利下山」。

《瀟湘晨報》報道，孫亮正在武漢的醫院接受治療，醫生建議他住院十天。孫亮表示，今後自己會敬畏自然，不會輕易去冒險，「像這種環境的徒步一個人進去，就是去送人頭的，或許我就是因為運氣好而已，我們征服不了任何一座山，只是山放過了我們而已」。

救援人員尋回孫亮。（瀟湘晨報）

鰲太線是縱貫鰲山與太白山之間的路線，是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，也被譽為「中華龍脊」。兩山之間的直線間距為46公里，但實際徒步穿越行程最少為140公里左右，整個穿越中，兩山之間平均海拔3566米。

鰲太線曾多次發生登山者遇難事故。2017年，中國登山協會和陜西省登山協會曾組成聯合專家調研團隊，調研後發布的《中國鰲太穿越事故調查報告》顯示，在2012年至2017年夏季不足5年的時間內，已累計失蹤、死亡多達46人。

近年來，鰲太線穿越頻頻發生登山愛好者遇難事故。（視覺中國）

被稱為「中華龍脊」的鰲太線有80%是無人區。（視覺中國）

太白山自然保護區曾多次發布關於禁止「非法穿越秦嶺核心保護區和太白山」的通告。通告稱，禁止任何單位、組織或個人擅自進入秦嶺海拔2000米以上、秦嶺山系主梁兩側各1000米以內、主要支脈兩側各500米以內的核心保護區（太白縣範圍內）和太白山國家級自然保護區區域，進行非法穿越活動。對違反通告規定的單位、組織或個人，依據法律規定進行處罰。