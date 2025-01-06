河南漢登太白山失聯9天後奇蹟現身　知情者：家屬原打算放棄尋人

來自河南淮安的齊亮亮，2024年12月27日登上太白山後失聯，救援人員及家屬連日搜索無果，已不抱任何希望打算撤離，未料昨日（1月5日）傳來好消息，失聯9天的齊亮亮自行走出太白山，他的手腳被凍傷，目前正在醫院接受治療。



《極目新聞》報道，2024年12月27日深夜，齊亮亮從西安市周至縣登太白山後失聯，當地多個部門組織搜救。1月5日，有網民稱失聯9天的齊亮亮從自己走出太白山，堪稱奇蹟。陜西西安市周至縣應急局已證實消息。

齊亮亮失聯後，警方曾發出協查通報。（微博＠頭條新聞）

參與搜救的陜西黑河森林公園厚畛子林場工作人員稱，上山搜救了幾天都未能尋回齊亮亮，近幾天當地氣溫較低，夜晚氣溫低至零下6℃。據悉，太白山2024年12月27日至2025年1月5日最低溫度均低至零下。

從事戶外工作、曾參與救援的謝先生介紹，1月5日中午，齊亮亮從當地一個名叫釣魚台的地方走下山，途中遇到附近水電站的工作人員，工作人員開車將他送到釣魚台村委會，村委會聯繫當地鎮政府，他之後被送到當地鎮衛生院。

謝先生表示，齊亮亮獲救後意識清醒，能與工作人員交談，但雙腳有明顯凍傷情況，隨後被消防員轉移至擔架上，「感覺他說話有點語無倫次了，但能說清楚自己的身份信息。這幾天他的家人來了這邊，包括他家人以及參與救援的人昨天都打算撤了，這麽多天，大家都覺得沒希望了，沒想到出現了奇蹟」。

齊亮亮手腳凍傷，已送院接受治療。（影片截圖）

齊亮亮自行走出太白山。（極目新聞）

謝先生還透露，齊亮亮上山時只有一個雙肩包，帶了3天的食物及2件衣服，據說他後來幾天在山上吃雪充饑，夜間氣溫低則尋找背風地和崖洞休息，「他在跑馬梁過來以後走岔了，迷了路，這幾天天氣確實很給力，沒有突變天氣，如果遇到突變天氣，存活率很小」。

謝先生表示，齊亮亮冬天上山的行為不值得提倡，「冬天一出事就要命」。根據當地有關部門的規定，齊亮亮可能會面臨行政處罰。

報道指，2024年3月底，陜西某高校5名大學生未經批准從周至縣厚畛子鐵甲樹山口進入太白山國家級自然保護區，穿越保護區玉皇池、跑馬梁、老廟子等核心區域，構成擅自非法進入自然保護區核心區的違法行為。太白山國家級自然保護區管理局決定依法對5名學生作出行政處罰，責令其立即離開保護區，每人罰款3000元人民幣。