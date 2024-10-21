多人夜爬秦嶺冰晶頂看雲海　天氣突變半路被困　情侶雙雙失溫遇難

10月19日，陝西西安秦嶺冰晶頂有多人被困，其中一對情侶遇難。

救援人員表示，有兩隊人從野路夜爬冰晶頂，想在日出時看雲海，途中天氣突變遇險，2人遇難。



冰晶頂位於西安市朱雀國家森林公園最高處的「冰河翠景區」與太平森林公園交界處，海拔為3015米，是太白山以東秦嶺最高峰，平均溫度遠低於城市，每年11月中下旬至次年4月上旬，山頂積雪不化，陰坡的雪可以保存至四月中下旬。

冰晶頂位於西安市朱雀國家森林公園最高處的「冰河翠景區」與太平森林公園交界處，海拔為3015米。（上游新聞）

《上游新聞》報道，10月21日，遇難者親屬介紹，遇難兩人是情侶，年約20多歲，遺體已運回老家安葬，「孩子和男朋友已經接回老家了」。

救援人員介紹，當晚有登山者報警救助，救援持續了十多個小時，一男一女在冰晶頂石海二道梁失溫遇難，「是兩撥人，一撥是4個人，另一撥有幾個人，大概有10個人，我們去救援報警的那4個人，人都沒事，但是在路上就碰到了另一撥人中那個女的，發現的時候已經遇難了，當時我用雨衣把她蓋住了，就上去繼續救援」。

救援人員為傷者裹救生毯，防止體溫流失。（上游新聞）

急救員轉移傷者。（上游新聞）

救援人員稱，出事的登山者從野路上冰晶頂，「看第二天早上的雲海，他們還是有基本裝備的，只是沒想到突然變天」，兩人的遺體在冰晶頂不同地點被發現，相隔僅幾百米。

經搜救，救援隊伍於10月19日晚將第一批被困的4名登山者救下山，並立即送往醫院救治。院方介紹，一名女子情況嚴重，另外3名男子經過緊急救治已無大礙。西安鄠邑區文旅局已介入調查處理。鄠邑區相關部門表示，會對此次事件發布相關通報。