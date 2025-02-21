內地年輕人潮興在日本買平價樓避內卷：3萬人仔購小樽1800呎別墅

繼鶴崗「5萬（人民幣，下同）全款買樓」後，中國年輕人正在掀起日本「撿漏」買樓潮：無需永居、無需日語、對外國人沒有限制，不到10萬、甚至三四萬人民幣就能買下數百平（平方米，下同）獨棟。



編輯：宋爽 責編：陳子文（一条）

據日本總務局2023年數據統計，日本有超過900萬間無人居住的房屋，佔所有房屋14%。大量無人繼承的房屋以超低價出售，甚至「0元拋售」。然而，低價背後卻是意想不到的問題：需自己解決簽證問題；便宜房子大多是位於偏僻地區的老屋，基礎設施匱乏，交通不便；屋體陳舊，需要大量金錢、精力修繕；暖氣費高昂……

一条對話了3位在日本買樓的中國人。有人3.2萬買下北海道170平（約1830平方呎）獨棟，提前過上養老生活；有人攜全家搬入300平湖邊法式洋房，房價10萬，但改造需要50萬；有留學生買下單間公寓，比住宿舍還便宜。日本買樓是坑還是寶？聽聽他們的親身經歷。

3.2萬買1800呎獨立屋 我在北海道重啟人生

尼鹿，29歲，北海道小樽市，3.2萬買樓

我一點日語都不會，也沒有「永居」，去年我花3.2萬人民幣買下了一套170平的房子，獨居近兩個月後，我對現在的生活很滿意。

攝影師尼鹿在北海道花3.2萬買下170平獨立屋（一条授權使用）

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在來日本買樓前，我就來旅行過幾十次。我是一名攝影師。第一次有在這邊買樓的念頭，是疫情前來小樽拍攝，覺得好漂亮、好治癒，浪漫得像童話一樣。我當時就在想，如果有一個温暖的小家，外面鵝毛大雪，我在家裏圍爐取暖，那就太幸福了。

後面的幾年，我每年冬天都會來小樽待3個月。住最便宜的酒店，一個月也要花1萬多塊錢，完全不如買套房划算。我這個人行李又多，一個人帶150斤的東西，經常換酒店，拉來拉去老費勁了，就更加深了買樓的想法。

我是一個有拖延症的人，斷斷續續想了好幾年也沒有下定決心。直到2024年12月的一個中午，我在打盹，腦海裏很奇妙地出現了一個念頭，就是我買了電影《情書》中在小樽取景的房子，我立馬醒來，打開手機開始看房源。我在網上把小樽所有的房子都看了一遍，很快看中了兩座房子，先和經紀簡單地郵件溝通了一下，然後立馬找當地翻譯，飛到小樽來看房、買樓。 第一家本來都起草好了合同，但中途和屋主有些誤會，最終也不了了之。

我定下了第二家，這是一棟一戶建（一戶建，日本常見住宅模式，通常為一棟2-3層的獨立建築，可住一家人），兩層樓，170平米，4室4廳2衛，還有一個倉庫、一個地窖和好幾個儲物間。房子是1966年建的，90年代按照日本防震法翻新過一次。位置離市中心火車站開車只要10分鐘，樓下就是巴士站和便利店，巴士5分鐘就有一個大商場，相當方便。價格是3.2萬人民幣，房子和土地，都是永久的資產。再加上經紀費、律師費、翻譯費等等，不到7萬塊錢，過戶後每年要交500人民幣左右的稅。

我第一次聽說小樽的房價時還挺驚訝的，但了解下來，發現這算是當地老房子的正常價格。這些房子大多是日本經濟泡沫前蓋的，質量、裝修都很好。屋主現在很多去住養老院了，無力維護房子，只能低價處理掉，有的甚至是0元送。我在網上也看過一些0元送的房子，雖然又大狀況又好，確實讓人心動，但一般都很偏，到市中心要一個小時。當地年輕人也不會來買這些房子。第一，他們沒有結婚必須買樓的傳統，婚後可以租房。第二，日本的教育比較公平，沒有學區房的概念。第三，日本的工作場地變動比較頻繁，比如你今天在大阪上班，明天可能就要被調到東京或者北海道了，買了房就有了枷鎖。第四，日本的房價不會漲得太快，除了收點房租，沒有太大投資價值。

日本買樓時需要關注的5點（一条授權使用）

日本的經紀都非常公開透明，會詳細地告訴你房子的相關訊息，我嚴格考察了5點，不是頭腦一熱就過來買了。入住前，我還花2500人民幣修了水龍頭。因為沒人住，水龍頭凍爆炸了。我建議大家在這邊買樓前一定要仔細檢查好是否有年久失修的狀況，因為日本人力比國內貴很多。

房子裝修得很精緻，所以我完全捨不得去改造。外牆是淡藍色的，門口有斑點狗雕像，窗簾有蕾絲花邊，牆上掛了幾幅油畫。一樓是客廳、廚房、浴室、廁所和衣帽間，二樓是卧室、化妝間、雜物間和工作區域，傢俱齊全。入住前，網友跟我說住日本老房子會有很多問題，比如安全問題、修繕問題、暖氣費用高等等，我一開始也有點擔心，但意料之外這些事情都沒有發生。

第一晚入住的時候，我既興奮又有點害怕，有點擔心安全問題，還帶着一位朋友一起來住，結果什麼事都沒有。從第二晚開始，就踏實得多了。我搬進來前，前房主給我留了大半箱油燈，我一直用，後來用完了就往裏面續了一點。1月的暖氣費大概花了300塊錢。同住在小樽的朋友說，一個月正常會花1000左右。

我從小在上海長大，但我的戶口在山東青島。我一直有一個願望，那就是要在上海擁有一套房子，我覺得我必須要非常努力，才能達到和周圍人一樣的起點。大學畢業後，我自己白手起家創業，幾乎全年無休，每天睜眼閉眼就是工作，睡覺很少，不停地喝很多咖啡。後來又經歷了合夥人卷錢跑路，被前男友做局簽合同騙了70萬。我的精神壓力很大，甚至還患上了輕微的阿爾茲海默症。雖然賺過很多錢，但大手大腳揮霍，沒存下來什麼錢。我一直穿的是名牌，買一線大牌的化妝品、護膚品，給美容院充很多錢，但還是老長痘。經歷過這些事情後我開始覆盤，我覺得是我自身的能量不夠，容納不了這麼多財富，需要去提升、完善自己。

搬到小樽之後，一切都慢了下來。我現在在小樽開了一家攝影工作室，客人主要是中國遊客，會拍一些愛情相關的情侶照。我現在一周只集中工作幾天，每天6小時左右。下午4點就天黑了，有點像北歐，天黑後外面沒夜生活，你要麼就出去泡個温泉，要麼在家看日劇、聽播客、睡覺。我本身是喜歡獨處的人，這樣的生活也不會覺得無聊。我的街坊鄰居都很友善。我家樓下有一家便利店，我每天都要去買東西，工作人員都認識我，有時候回家不去打個招呼，我都覺得怪怪的。有一次我帶着一對拍婚紗照的新郎新娘過去買東西，一屋子工作人員就在一起歡呼雀躍，和他們合影。雖然語言不通，但我感覺很有趣很快樂。

我的物慾越來越低，收入和在國內差不多，但開銷少了很多。這邊生活物價和國內一線城市差不多。但沒有什麼娛樂場所，想要花錢其實也沒機會。現在我物質上依舊不是很富有，但我覺得自己變成了內心充盈且幸福的人。我曾經也想過，要不要回上海或青島買樓？但轉念一想，我可能會成為房奴，背30年的房貸，降低生活水平。我還是更喜歡現在的生活。

一家三口搬來鄉下 不到10萬買樓 但改造要50萬

Kirara，43歲，滋賀縣，不到10萬買樓

去年年初，我們一家三口，在日本滋賀縣買下了這棟位於半山腰的法式房屋，室內300平（約3229平方呎），花園也是300平，到手不到十萬人民幣。房子後面是森林，前面是日本最大的湖泊——琵琶湖，冬天可以滑雪，夏天可以游泳。步行15分鐘有電車站，開車5分鐘有超市，四周的景點只需要半小時車程。家附近有很多小動物。早上會被嘰嘰喳喳的小鳥叫醒，春天種在院子裏的草莓因為沒有做防護被鹿偷吃，小流浪貓自由自在，被附近的鄰居們照顧得很好。人與自然和諧共處。

Kirara一家三口搬進了位於半山腰的法式房屋，不到10萬人民幣，室內加花園面積逾6000平方呎（一条授權使用）

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滋賀縣人口140萬左右。這裏很像國內的大理，非常宜居，很多喜歡戶外的法國人、美國人、英國人、印度人都會在這裏度假，大家融入得非常好。我的鄰居們非常熱心，經常送自己種的蔬菜水果給我們，幫助我們適應當地的生活，我每天都處在感動之中。

在國內時，我曾因為原生家庭的困擾患上了重度抑鬱症，我被貼了女兒、妻子、媽媽等標籤，很少正視自己內心的需求。我在未覺醒的時候心是盲的，差點複製我母親對待我的方式來對待我的女兒。我和先生想試試換一個環境生活，也辭了工作。

我們先搬到了京都，是用經營管理簽證過來的，我們開了家紡織品公司，目前收支平衡。我們在市中心租了一年多的公寓。一開始沒打算買樓，覺得像吉普賽人一樣過流浪的生活也挺好。但可能源於中國人內心的不安全感，總覺得有一座房子，才能真正有家。而且公寓有很多的限制，比如不能養小動物。我從小是被父母拋棄在農村的留守兒童，不希望自己的貓和狗子一直「留守」在國內，所以決心，一定要買一套房，一家團聚。我和先生都是社恐，京都人太多了，感覺不知所措。我們更喜歡大自然，調侃自己是「沒有樹不能活的人」，所以我們把目光放在了貼近大自然的地方，首選是京都周邊的小鎮滋賀縣。

我們在網上對比了七八家，實地看了四五家，看了好久都沒有合適的，感覺要麼算了吧。正要放棄時，看到了現在這個房子。這座法式房屋建於日本經濟迅速發展的昭和年代，前身是一家銀行辦的休養院，一樓是超大的客廳，二樓三樓有6個卧室，外面還有單獨的一座平房作為餐廳。房子有漂亮的傳統尖頂和法式老鋼窗，採光比傳統的日式房子要好。當我從窗戶看到窗外的琵琶湖時，心裏決定：就是它了！

價格雖然便宜，但其實麻煩也不少。房子挺破的，我們計劃用1000萬日元（約50萬人民幣）改造，儘量不請人，自己動手，不知道錢夠不夠。房主留下的好多東西需要處理，包括好幾個雪櫃和七八個空調。日本處理大件垃圾的費用巨高，一共拉了五車，花了五六萬日元（約合人民幣2500元）。暖氣費同樣很高，還不暖和，所以我們今年決定做個真火壁爐試試。

剛來日本的時候，我「偷感」很重，別人都在上班，而作為一顆螺絲釘，我一天不產出價值就心慌，覺得自己不配活在這個世上。而現在我認識到，人生不是只有「內卷」和「躺平」兩個選擇。接下來我和我先生一起，想做一些具有一點理想主義的事情——在有生之年，親手打造一個屬於我們的烏托邦。我們正在將這棟房子的多餘房間改成民宿，希望客人可以帶着小狗小貓一起來住，到時候我們還會做一些有趣的嘗試，比如染布、陶瓷、繪畫、寫作等藝術、文學與音樂的相關交流。

我的女兒現在6年級，關於她在日本的就學問題，其實很簡單，搬過來後區役所會幫你指定學校，剛入學時，學校會安排翻譯全程陪伴外國學生，每周還會有一對一日語課程。聽女兒說日本的小學生居然可以像朋友一樣和老師聊天開玩笑。每天早上在學校門口和每個學生說早上好的，不是保安大叔，竟然是校長。閒暇時光，我們一家走幾步就會進入小森林，呼吸一下新鮮的空氣，聽一聽鳥叫和溪流的聲音，然後就滿血復活了。最近突然發覺，從初中開始就困擾我二十多年的失眠、偏頭痛和蕁麻疹都消失了。

留學生在日本買樓 比住宿舍還便宜

萌萌醬，29歲，高松，不到10萬買樓

我是在2023年來高松留學的，先讀了一年語言學校，現在在一所短期大學讀旅遊管理，要讀三年。一開始我在學生宿舍住了一年。雖然是單間，但房間很窄，隔音不好，沒有電梯，冬冷夏熱，費用一個月要大概2000塊錢。我查了這邊的房價，算了一筆賬，發現只要住上五年，買樓就比住宿舍便宜。如果畢業後離開日本，房子也很好賣掉，相當於留學這幾年住宿不花錢。

我挺着急的，看的第一間房，不到十分鐘就決定拿下了。經紀本來想約下個星期簽合同，但我說我受不了了，我現在就要買，他說行，今天加個班。

萌萌醬（一条授權使用）

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吸引我的原因其實很簡單，一是因為位置就在之前的宿舍旁邊，我很熟悉、喜歡周邊的商圈。最重要的是價格便宜，連10萬都不到，我講價還講下來大約1萬人民幣。我當時發了個朋友圈，沒人敢相信價格這麼低。但後來我才發現，10萬塊甚至算貴的，類似的房子六七萬的都有。

房子只有小小的20平米（約215平方呎），是一個帶洗手間的單間公寓，一進去就是一間卧室，對我來說足夠了。很多中國人來日本買樓，買的是一戶建。但那種房子一個人住太大了，而且之後如果離開日本，一戶建很難賣掉或者出租。

房子是1989年建的，保存得很好。雪櫃、洗衣機都有，直接拎包入住。這裏樓下2分鐘就是電車站，離市中心大約30分鐘。日本的居民區和商業區是分開的，去超市大概要10多分鐘。但這邊電車真的不算多，有時我旅行回來，都是凌晨了，就要拖着箱子走半個小時。

日本買樓，其實會有很多條條框框，這個是雙向的。比如房主會確保房子一定要能住才會交給你，如果入住前地震了，那這個損失由房主承擔。那相應的，我覺得中國人在這邊買樓，最重要的是要遵守規則，至少不能越過底線。比如聯繫經紀的時候，需要用郵件寫明需求，不能一個電話直接打過去，那時我日語沒那麼好，還用了翻譯器。日本人很講究邊界感，但在中國，大家覺得有效率就好，做成了就行。這兩種方式沒有哪者更好，只是不同文化而已。如果你不會日語，找中文經紀，價格可能會虛高，10萬塊變成十二三萬。

我本科是在國內讀的985（具世界先進水平的一流大學），2015年大學畢業後，在爸爸的資助下買了套房做民宿。那時房價低，也就20萬一套。後來重慶旅遊火了，我賺了蠻多，又把賺來的錢拿來買更多的房子做民宿，賺夠了來日本留學的錢。

高松離神戶大約200公里，不算是留學、旅遊的熱門地。我之所以選擇這裏，一是因為這邊很宜居，既有自然又有城市，二是因為這邊沿海，我從小在山城長大，疫情之後，最想去的就是海邊。

現在我一半的時間在上學，一半的時間在到處旅遊。上學的日子很簡單，早上起來在家裏看看日出，然後去上課，放學後回家看看日落，然後去搶半價便當，一天差不多就結束了。旅行上，我年初剛去了台灣，今年我計劃去歐洲，明年去新西蘭。

我覺得自己算是「小鎮做題家」，之前一直覺得，人生的主線就是結婚、賺錢。我一年做民宿賺得不少，可身邊的人都說你賺得不夠多。那時我出門要坐商務艙、住好的酒店，一定要用奢侈品，想要通過奢侈品來定義我自己。但現在我越來越接受了人生是沒有主線的。我不想賺更多的錢，只想去體驗：學語言是體驗，旅行是體驗，看演唱會也是體驗。我把我的奢侈品全部賣掉了，穿的衣服一套就500元，旅行也常常住青旅，可我不會覺得自己低人一等。我的計劃是畢業後先上班，上到40歲，然後去歐洲再讀一個哲學、音樂之類的專業，50歲時去日本或者回重慶養老。

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