貴州殯儀館米粉太好食　有人竟扮逝者親友搶購：比獻花的人還多

近日，貴州凱里市二龍殯儀館出售的米粉，只因太好吃在網上離奇爆紅，甚至有人冒充逝者親朋好友排隊購買。為制止亂象，殯儀館工作人員表示，酸湯粉現不對外銷售，需要憑票購買。



有網民在小紅書稱，自己去貴州朋友家的時候，對方媽媽非要帶她去殯儀館吃酸湯粉。朋友介紹，本來是參加完追悼會隨便吃吃，但因為太好吃，很多人冒充逝者親朋好友跑來殯儀館購買，「根本不夠吃，排的隊比給逝者獻花的隊還長」。

有網民表示，自己去貴州朋友家的時候，對方媽媽非要帶她去殯儀館吃酸湯粉。（小紅書）

不少網民留言稱，二龍殯儀館的米粉的確好吃。（小紅書）

不少網民留言稱，二龍殯儀館的米粉的確好吃。（小紅書）

2月20日，二龍殯儀館辦公室負責人表示，殯儀館已售賣米粉20多年，之前已在當地爆紅，最近又被網絡帶紅，近期確實來了很多顧客，「以前有人辦事可能就送個禮，現在會專門來殯儀館一趟」。

殯儀館工作人員介紹，米粉僅限早餐和宵夜供應，早上6時到8時左右，晚上10時半開售。米粉有4種口味，定價10元（人民幣，下同）一碗，其中肉末粉銷量最好，若想吃到至少要排隊幾十分鐘，人多時也會遇到排一兩個小時的情況。

二龍殯儀館的米粉太好吃，經常要排長龍，甚至有人冒充逝者親友購買。（影片截圖）

二龍殯儀館的米粉太好吃，經常要排長龍，甚至有人冒充逝者親友購買。（影片截圖）

對於米粉為何如此火爆，工作人員表示「是師傅的手藝好」，但目前只向到殯儀館辦事的客戶供應米粉，發放「粉票」，憑票購買，「滿足客戶們的需求已經壓力很大，所以不考慮對外銷售。不過，確實也有人冒充逝者親朋好友，有時人多分不清，不太好管」。