哪吒2｜鄭州男子花40萬請市民免費看：看了很感動，要把票房頂上

中國賀歲檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）今日在港澳上映，此前它已經擊敗目前全球最高票房的動畫電影《玩轉腦朋友2》，成為全球影史最賣座的動畫片，票房也已經突破129億元人民幣。



2月21日鄭州市民高天武包下市內16家影院，要讓大家免費看《哪吒2》，他受訪時提到，「這是近年自己唯一看哭的電影」，「我覺得要把《哪吒》（票房）頂上去，這是我們以後的驕傲啊！」，他也表示如果反應不錯，願意再多包場幾天。據了解，他一日花費約40萬元包場，總共買下一萬多張票。



高天武包場請鄭州市民看電影。（影片截圖）

他表示有給環衛工三張電影票，讓他帶著家人來看。（影片截圖）

高天武表示，自己從以前就在鄭州當服務員後來也在此發跡，鄭州人對自己來說就是家人，「對我來說就是從左口袋到右口袋，請家人看電影沒什麼。」

高天武表示，自己從以前就在鄭州當服務員後來也在此發跡。（影片截圖）

高天武表示一天花費約為四十萬元。（影片截圖）

此前有報道指，許多內地中小學包場請學生看電影，另外山東企業偉龍小餅乾前日停工，包場並用大巴載1000多名員工去觀看《哪吒2》。九陽豆漿、上海硫磺皂、蜂花、白玉等眾多國貨品牌也紛紛包場請全體員工看《哪吒2》。