四川52歲農婦疑遭｢免費體檢｣引誘　獻血漿後腦梗亡

內媒《正在新聞》報道，四川一名52歲的農婦，2月18日在村內「免費體檢」後，被帶到三台縣血漿站獻血漿暈倒，送院後不治，死於腦梗。其家屬表示，女子一直沒有腦梗病史。三台縣衛生健康局通報稱，當地聯合調查組正在對相關事件進行調查核實。



女死者信息。（正在新聞）

據死者女兒陳女士講述，其母親於18日聽到村內有大喇叭宣傳「免費體檢」，母親體檢完後，被帶到三台縣血漿站，在血漿站抽完血漿後暈倒，被送到醫院救治。2月21日，母親不治身亡，死亡原因是腦梗死。

家屬稱，死者生前很健康，沒有腦梗病史。目前死者家屬仍在商量是否要進行屍檢。陳女士認為涉事血漿站是「用免費的體檢『引誘』農村老人。」家屬還稱，至今未拿到體檢報告。

死者病情證明書。（正在新聞）

三台縣血漿站職員吳女士表示，目前還在和家屬協商中，也在請求上級主管單位的介入。對於「引誘」一說，吳女士解釋，來獻血漿的都會送體檢，還會有300元（人民幣）誤工費。她同時稱，獻血和獻血漿都不會導致腦梗。

死亡醫學證明。（正在新聞）

獻血漿廣告。（正在新聞）

據介紹，獻血與獻血漿並不同，獻血是抽全血包含血細胞和血漿，一般200毫升至400毫升；獻血漿是採集血漿，但會把紅細胞送回體內。

2月25日，四川省綿陽市三台縣衛生健康局通報稱，涉事公司是遠大蜀陽生命科學（成都）有限公司在三台縣成立的子公司，主營業務為血漿採集。目前聯合調查組正在對相關事件進行調查核實，一旦發現違規違法行為，將依法嚴肅處理。