中電信《健身環大師》被指山寨任天堂RingFit 網民：連封面都抄
撰文：許祺安
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據《東方財經》報道，中國電信推出的一款名為《健身環大師》的遊戲，被網民指抄襲任天堂的《健身環大冒險》。
《東方財經》報道， 近日，中國電信發佈了一款名為《健身環大師》的遊戲和設備。官方介紹稱，該產品由健身環設備和安裝於機頂盒的健身環大師專區組成，可實現居家運動健身與休閒娛樂。
報道指，該設備單獨售價為998元（人民幣，下同），若是電信用戶，在寬帶月租基礎上每月加25元，合約期為36個月，總價值900元。
有網民提出，該款遊戲與任天堂於2019年推出的《健身環大冒險》（RingFit Adventure）遊戲高度相似，包括封面、人物設計與玩法等：「不用連封面都抄吧，生怕人看不出來」「看了下宣傳片，有幾個玩法比如瑜伽和平衡木那個，連人物形象和動作都是直接照搬的」「關鍵還貴，這下好了，任天堂成平替了」。
據介紹，任天堂於2019年推出的《健身環大冒險》遊戲，玩家需要手持圓環狀的健身環及腳部戴上感應器，透過遊戲中的冒險情節進行全身運動。
據《讀秒財經》報道，對於抄襲質疑，有電信客服回應：「是不是類似我們沒法確認，建議您體驗後再具體諮詢工作人員。」線下職員也表示：「我們不太清楚，因為這是電信公司引進的產品。」
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