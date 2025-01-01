中電信《健身環大師》被指山寨任天堂RingFit　網民：連封面都抄

據《東方財經》報道，中國電信推出的一款名為《健身環大師》的遊戲，被網民指抄襲任天堂的《健身環大冒險》。



中電信推出的遊戲《健身環大師》。（微博@遊民星空）

（《健身環大冒險》宣傳圖片）

《東方財經》報道， 近日，中國電信發佈了一款名為《健身環大師》的遊戲和設備。官方介紹稱，該產品由健身環設備和安裝於機頂盒的健身環大師專區組成，可實現居家運動健身與休閒娛樂。

中國電信發佈了一款名為《健身環大師》的遊戲。（宣傳資料）

報道指，該設備單獨售價為998元（人民幣，下同），若是電信用戶，在寬帶月租基礎上每月加25元，合約期為36個月，總價值900元。

中國電信發佈了一款名為《健身環大師》的遊戲。（宣傳影片截圖）

有網民提出，該款遊戲與任天堂於2019年推出的《健身環大冒險》（RingFit Adventure）遊戲高度相似，包括封面、人物設計與玩法等：「不用連封面都抄吧，生怕人看不出來」「看了下宣傳片，有幾個玩法比如瑜伽和平衡木那個，連人物形象和動作都是直接照搬的」「關鍵還貴，這下好了，任天堂成平替了」。

據介紹，任天堂於2019年推出的《健身環大冒險》遊戲，玩家需要手持圓環狀的健身環及腳部戴上感應器，透過遊戲中的冒險情節進行全身運動。

《健身環大冒險RingFit Adventure》推出後，被不少網民視為「減肥神器」，曾有網民透過此遊戲極速減肥而受到矚目。（網上圖片）

據《讀秒財經》報道，對於抄襲質疑，有電信客服回應：「是不是類似我們沒法確認，建議您體驗後再具體諮詢工作人員。」線下職員也表示：「我們不太清楚，因為這是電信公司引進的產品。」