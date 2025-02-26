廣州大學生打車18公里被索天價車資　司機涉嫌敲詐勒索遭行拘10日

廣州一名大學生反映，近日從廣州南站打車回廣州大學，18公里的路程卻被要價581元（人民幣，下同）。經查，警方於2月24日晚查獲涉事車輛，司機勞某涉嫌敲詐勒索，被行政拘留10日並罰款500元。



廣東廣播電視台報道，近日，大學生小蔡（化名）從廣州南站打車回廣州大學。上車前，司機保證其為正規車，行車途中更特意展示手機上的計費頁面，到達目的地後卻向她收費281元。

面對「天價」車費，小蔡表示質疑並拒絕支付。司機其後聲稱，小蔡沒有遵守交通規則，坐在後排卻沒有配戴安全帶，還出示「被罰」 短信，需額外支付300元「罰款」。小蔡起初堅拒付款，但司機情緒激動，讓她心生恐懼，無奈之下共支付581元。

司機聲稱，小蔡沒有配戴安全帶，違反交通規則，需額外支付300元「罰款」。（影片截圖）

司機向小蔡收費281元車資。（影片截圖）

2月24日，廣州市交通運輸局通報稱，交通執法人員通過連續4個多小時大量調取閉路電視影片及過往投訴信息作出比對，最終鎖定嫌疑車輛粵AA01XXX，並聯合公安部門查獲涉事車輛和涉事司機勞某。市交通執法部門已對其涉嫌道路客運違章行為予以立案處理，下一步將根據相關法規作出處罰。其他違法行為轉由市公安部門進一步調查處理。

司機勞某涉嫌敲詐勒索，被行政拘留10日並罰款500元。（微博＠廣州交通）

司機勞某涉嫌敲詐勒索，被行政拘留10日並罰款500元。（微博＠廣州交通）

2月25日，廣州番禺公安通報稱，2月22日，番禺警方接到事主蔡某報警求助稱，其於2月21日下午2時20分在廣州南站一公寓門口打車至目的地共18公里，被司機收取581元。接報後，番禺警方立即聯合相關職能部門展開調查，於2月24日下午5時許在廣州南站西廣場查獲41歲司機勞某。

經查，司機勞某以蔡某乘車期間未配戴安全帶導致其交通違法被處罰為名，向蔡某索取費用，涉嫌敲詐勒索。目前，番禺警方已依法對勞某作出行政拘留10日，並罰款500元。