中科院研究中心男學生指遭｢大師兄｣猥褻　校方稱正調查

內媒《經視直播》報道，中國科學院生物與化學交叉研究中心的一名男性學生，稱自己遭到「大師兄」的多次猥褻，明確拒絕之後對方仍騷擾。校方回應稱，目前還在調查處理中，後續將按照程序公示處理結果。



會議紀要。（經視直播）

聊天記錄。（經視直播）

中國科學院生物與化學交叉研究中心的一名李姓男同學，在網絡上拍片稱遭「大師兄」曾某猥褻，對方曾借共同實驗之機，多次對他進行身體接觸和隱私部位觸碰等猥褻行為。

男事主表示，已明確告知對方其行為涉及猥褻的，但對方並未停止。而男事主拒絕對方的接觸後，「我整整一個月都無法正常參與實驗」。

2025年1月份，他決定向學校反映此事，該名李姓同學表示，除了他之外，還有另外一名男生也長期遭受曾某的騷擾和猥褻。曾某曾被學校給予警告處分，但李男認為長達兩年的騷擾、猥褻應該給予更嚴厲的處罰。

聊天記錄。（經視直播）

校方回應稱，目前還在調查處理中，後續將按照程序公示處理結果。