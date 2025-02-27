陝西男打賞女主播花光27萬貨款　陷入離婚困境被趕出家門當保安

陜西一名李姓男子疑遭人誘導，近幾個月一直用自家商舖的貨款打賞女主播，花費逾27萬元（人民幣，下同），雙方更在線下約見、吃飯，疑有曖昧關係，終陷入離婚困境。

家屬稱，由於商鋪資金鏈斷裂，男方已被趕出家門，其妻以夫妻共同財產合法權益被侵犯為由起訴女主播。



《極目新聞》報道，李女士介紹，父母在陜西某地經營一間批發店。2024年4月，母親因骨折在家臥床休養，連續幾個月沒有參與商鋪經營，由父親經營，並雇有幫工。

不久後，李母發現丈夫行為異常，常在深夜與一名女子通電話。李女士查詢通話記錄，發現一名女子在2024年7月至11月與其父親通話數百次，對方主動來電上百次，部分通話時間集中在晚上10時到次日5時。

涉事女主播。（極目新聞）

2024年5月、7月、12月，李父分別向該女子發了520元、160元、558元的微信紅包。期間，李母察覺到店舖賬目有問題。同時，李女士發現父親在2024年4月至12月，向某短片平台共充值27.9萬元，用於打賞女主播，錢的來源幾乎都是店舖的貨款。

在追問下，李父承認該女子是一位名為「蘋果戶外主播」的女主播。李女士向短片平台申請其父親充值打賞的流水單，發現父親向女主播打賞消費27.7萬元。

李女士父親充值打賞的流水單。（極目新聞）

2024年12月，李女士收走父親的電話卡、銀行卡，讓其暫時無法使用微信等工具聊天，也無法打賞。她之後發現，有人發短訊讓父親聯繫女主播，內容提到「蘋果這兩天心情不好，問她她也不說，她為了你心情失落」。

李女士稱，父親會觀看短片，但從未打賞過任何主播，她懷疑父親遭人誘導，才會瘋狂向這名女主播送禮。在聊天記錄中，李女士更發現異常的規律，「除了打電話，女主播每次發送文字或語音消息都會很快撤回，疑似擔心留下證據」。

李女士表示，父母多年來做批發生意，賺的是辛苦錢，商鋪的貨款是父母的共同財產，她曾聯繫該名女主播，希望對方退還部分打賞費用，但被對方封鎖拉入黑名單。

李女士父親與女主播的聊天紀錄。（極目新聞）

李父稱，自己一直在直播間向該名女主播送禮，是「想做榜一大哥」，並承認其充值打賞的錢絕大部分是自家店舖的貨款，其餘則是借款。2024年，該女主播常在深夜來電，「對方主要是向我表示感謝」，兩人後來更有見面吃飯。

李父表示，直至家人查詢後，他才知道自己花費逾27萬元，但至今都不知道該名女主播的名字，「自己現在已經不刷短視頻了，在外面給人家看大門，當保安」。

李女士提到，自家商舖資金鏈斷裂，上下遊的貨款支付出現問題，父母陷入離婚狀態。目前，父親已被母親趕出家門，讓父親去外面打工賺錢養活自己，「我給他找了一個看大門的活兒，讓他先幹著」。

李女士表示，與女主播溝通失敗後，母親已委托律師向對方發送律師函，但未獲回應，此已將女主播起訴至法院。