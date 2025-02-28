今（28日）將迎來罕見的天象「七星連珠」，引發網路熱議。



儘管台北市立天文館指出，此天現象並非真正的「七星連珠」，而是水、金、火、木、土等5顆星星同時出現，但相關討論和傳言仍持續熱烈。

七星連珠2025｜香港2.28上演 七師傅警告快丟7物：會帶衰財運（01製圖）

除了丟棄7種物品 七師傅七仙羽也建議這樣應對能量轉移（點圖放大閱讀）：

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香港風水師七仙羽針對「七星連珠」提出警示，指出這一特殊時刻可能帶來能量大爆發，建議民眾在當天丟掉並且置換掉7件帶衰運的物品，如舊鞋、舊衣、過期食物等，以免影響事業和財運。

1.舊鞋、舊衣。

2.過期食物。雪櫃代表口福，需將過期食物扔掉，整理後可放一碗粗鹽在雪櫃內。

3.枯萎花草植物。「枯萎」代表事業、愛情難有結果，應丟棄或換新。

4.破損的碗盤。代表飯碗（工作）被打爛，要扔掉。

5.有裂痕的鏡子。鏡子是能量放大器，出現裂痕可能會招小人。

6.老舊或壞掉的家電。特別是廚房的家電，過於破舊會影響財運。

7.不亮的燈泡。代表前途、視力不好。



除了丟棄會帶來衰運的物品外，七星連珠當日也是能量轉移大爆發的日子，七仙羽也提醒，可以吃素、維持好心情、充足睡眠等方式來應對。

1.吃點好的（建議吃素）。

2.保持好心情，不爭吵。

3.睡眠充足。

4.避免接觸太負面的人。

5.善用這個特殊日子來修行祈福。

6.不做重大決定。

7.衆善奉行，人天合一。



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