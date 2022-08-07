七仙羽．第三者｜教你3招擊退小三：沉默是金，不沉默就輸鑊金！

阻手阻腳的第三者，始終要使點招數將她清除。（本文節錄自七師傅2022書展新書《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》。）



文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）

找師傅施法當然有用，師傅年中也幫不少女士作法斬小三。不過作法有一個原則，我們不會傷害任何人。

所以其實應對第三者，可以做的事情，很多都是由己出發。

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第一招：性格取勝

要真正打敗小三，首先你的性格要非常好。狐狸精雖然好玩，可能比你年輕、漂亮，但不完美之處通常是性格缺陷，也是不能長遠發展的主因。

你本身條件好的話，男人是捨不得放棄的。「我女朋友條件咁好，就咁樣為咗第三者無咗？值得咩？」會用腦的男人，玩過一兩次之後，可能都懂得懸崖勒馬。不用腦的男人，我想你也未必想留住他了吧。

很少關係健康恩愛、互相坦白的情侶，男方無端端有小三，就算男人犯錯，一次半次就回家。所以，如果你們仍是追求着長遠關係，只要讓他記得你仍是適合他的那位就可以了。

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第二招：耐性

面對小三，很多人會想辦法反擊。不過，師傅建議一定要保持耐性。尤其是當你向好朋友、好閨蜜尋求意見，她們很多都會義憤填胸，想帶你跟那對狗男女對質，因為很心疼你被如此對待。

可是，一旦將事情拆穿，事情可能更不如意。如果未拆穿，他可能還偷偷摸摸，還會有心虛內疚的餘地；如果已經拆穿了，就翻出男人不知廉恥的一面，開始「本Pea 」：「係呀，我出面有另一個，你都知道啦，我可以點？」連這種態度，他們都覺得不需要隱藏了。

正所謂「今日留一線，他日好相見」，如果不是鐵定斬情絲，師傅勸你還是睇定一點。

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第三招：以退為進

出軌的男人出事的時候，通常不懂得在兩個女人之間抉擇，會覺得很厭倦，頭腦簡單得當哪一位迫他，他就寧願遠離那一位。在這個時機，如果你能夠反其道而行，明知他外面有其他對象，反而對佢更加好，更加關心他，就很大機會挽回他的心。

成日argue argue argue，男人一定覺得很煩。想像一下，如果外面那第三者天天問他「你點解仲同佢一齊㗎？你哋幾時分手！」誰在大吵大鬧，他就有大條道理離開誰。有些時候，沉默是金，不沉默就輸鑊金。

師傅在這邊先說清楚，所有招數都要看自己條件、看現實情況靈活運用。一般而言，未結婚的話，他出軌就可以講拜拜的了，除非你很愛他，相信他會悔改；相反如果是結了婚，甚至有小孩子，當知道對方出軌了，應該要先嘗試盡力修補和挽回關係。

《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

書名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】