湖南22歲女虐待同房月餘致死：開水熱油燙、鐵管毆打　判死被處決

據《現代快報》報道，2002年出生的戴女，與三名同鄉合租在湖南長沙。戴女為發洩情緒，毆打折磨黃女近一個月，最終導致黃女死亡。2024年12月13日，湖南省株洲市中級人民法院將戴某某押赴刑場，執行死刑。



株洲市中級人民法院的佈告顯示，戴某某是湖南沅江人，出生於2002年8月。她與出生於2004年的黃某及李紅、劉小娟都是同鄉。2020年11月至2022年2月，4人合租在長沙市一屋苑，日常以打零工、送外賣為業。因戴女組織4人賭博，李某和黃某均欠下戴女賭債，2人被要求用務工的收入還債，3人均聽命於戴女。

自2022年1月下旬開始，因黃某在與李紅、劉小娟合作送外賣的過程中屢次出錯被顧客投訴，同時因耽誤時間被平台罰款，戴某某、李紅、劉小娟認為被黃某拖累。為發洩情緒、消遣娛樂、逞強鬥狠等，她們多次採用鐵管等器械毆打、三次用開水燙全身、一次用熱油燙手腳、一次扼頸和電線勒頸以及長時間凍、餓等方式持續摧殘，折磨黃某近一個月。黃某多次提出去醫院或回老家治傷，均被戴某某拒絕。

政府佈告。（微博）

為掩蓋罪行、防止黃某逃跑，戴某某與李紅奪走黃某手機，將其鎖在租房內，阻斷黃某與家人及外界聯繫。黃某因長期遭受戴某某等三人的摧殘折磨，身體大面積燙傷，頭、面部多處裂創，且無法得到救治，傷情日益加重。2022年2月25日晚，戴某某等人再次持衣架、鞋底等毆打黃某，又上網查詢人死亡前的症狀，判斷黃某即將死亡，但未施救。同月26日凌晨，黃某因多器官功能衰竭死亡。當天，三人租車將黃某拋到河裏。同年3月12日，黃某屍體被發現。

湖南省株洲市中級人民法院經審理，以戴某某犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，戴某某不服提出上訴。湖南省高級人民法院經審理，裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院依照死刑覆核程序，核准了死刑。

2024年12月16日，株洲市中級人民法院發出佈告，稱於同年12月13日在株洲市將戴某某驗明正身，押赴刑場，執行死刑。