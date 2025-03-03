深圳住客退租遭二房東「拆窗驗灰」 要求全屋一塵不染惹議
撰文：林芷瑩
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租住在深圳的袁女士反映，她近日退租前按要求清理全屋，竟遭二房東故意刁難「拆窗驗灰」，對方更稱乾淨的標準「我說了算」。
《南方都市報》報道，袁女士介紹，租屋期限為2023年3月1日到2024年2月28日，後續雙方沒有簽約，但仍按之前合約交租金。
今年2月，袁女士想退租並在2月15日搬離單位，她此前已付2月租金，且在2月3日提前通知房東。她按照房東要求，除了打掃衛生外，還有清洗全屋，包括但不限於防盜網每根管、每面網不能有灰，洗手間地板要用鋼絲球擦洗。
袁女士按照要求完成全屋清潔，但退房當天，二房東卻以老化的瓷磚沒有洗乾淨為由拒退押金。無奈之下，袁女士報警求助。
警方到場後，二房東卻改變說法，稱只是要求袁女士將單位洗乾淨，但對於「洗乾淨」的標準要由自己判定。隨後，二房東甚至將廚房和臥室的玻璃窗全部拆下，聲稱縫隙內有灰塵。
袁女士稱，現場的警員曾稱「能把衛生做這麽好的真是少見」，二房東卻對警員惡語相向，怒吼「不要插嘴」。
袁女士又稱，二房東說話時特別惡毒，「我說我要去舉報她，然後投訴，她直接說那你就去舉報好了，你去網上隨便發」。她表示，將投訴該房東水電費加價及繳稅問題。
據了解，事發於深圳寶安區新安街道某居民區。經過長時間的拉鋸，二房東扣除100元衛生費及半個月租金後，退還剩餘押金。
網民睇法：
古有提燈定損，今有拆窗驗灰
二房東這種東西就不應該存在
直接把二房東爆出來，讓大家避雷吧
當初租的時候有她要求的這麽乾淨嗎！
這些人是不是有病！能有多少錢？值得這樣
她該把地板磚撬了檢查，下面全是灰
租房時記住當面都拍一遍，各角落重點，水電氣開關水龍頭花灑把手窗戶多開幾遍一月內要保修
我覺得只要不是那種攢了一屋子垃圾，灶台上全是油的那種，就不應該扣清潔費，房東二次出租前是有義務清潔的。
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