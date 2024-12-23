台灣租屋「僅限已結紮男租客」入住　還要有醫生證明　屋主揭原因

高雄三民區，一位房東想出奇招，在租屋網廣告上寫下，性別不拘，但男性要結紮並且附上醫生證明，確實沒有生殖能力才可入住。



原來他長時間看到很多同業，招租條件限制女性承租，讓他覺得不太公平，才會藉此反諷，也有律師說，限制結紮男性入住，有些歧視意味，但卻不到違法程度。

一名台灣房東規定租客必須已結紮，引起熱議。（YouTube@TVBS NEWS）

受訪揭「奇怪限制」原因 律師揭有無違法 點圖放大瀏覽：

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一張雙人床，還有書桌和衣櫃，一台小型雪櫃，浴室設備還有獨立的洗衣機，這是高雄三民區鄰近高科大的一間出租套房，月租金4200元（台幣，下同）。

不過日前房東卻想出奇招，出租廣告上，其中一項條件竟然是男性要結紮，並且出示醫生證明，證明自己沒有生殖能力才可入住，不少民眾都看傻了眼：

去找其他房租就好了，這個太扯了吧，這是人身上……怎麼會叫人家結紮呢？

單純租房子，應該跟有沒有結紮沒有直接的關係。



房東林先生表示：

我站在房客的角度，（會覺得）奇怪，我是一個男生，我怎麼看到一堆人租房一定要限女性呢？這不公平啊！

藍色外套男子，就是出租套房的房東林先生，原來他在許多租屋網上，看到很多同業都打上了限制性別的招租條件，讓他覺得不公平也不太合理，才會想出限制結紮男性，藉此反諷。不過現在他也更新網站資訊，把這項條件刪除了。

我昨天還是前天拿掉的啊，因為我想說，我為了示範給這個（其他）屋主看，目前我是只有接到一通電話。

地產經紀祝遵回應指：「房東他是有權利可以要求他房客（符合某些要求），只是一般限制大概是性別、職業、有沒有養寵物、有沒有明火煮食這種一般性條件。」

律師李奇芳則解釋：「現行當然會認為有歧視的問題，可是我們現行的法律其實並沒有規定到這一塊。」

事實上，台灣有規定房東有十大不得記載事項，包含了不能限制房客是否遷戶籍，以及是否報稅等等，不過性別卻不在此規範當中。但地產業者也建議，房客簽訂合約時，經過公證才較有保障，若是發現屋主的要求太異於常人，也建議避而遠之。

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