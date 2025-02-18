內蒙39歲貨車司機車內離世　｢卡友｣捐款往返4000公里護送骨灰回家

春節剛過，內地一位名為劉俊平的大貨車司機在運貨途中，不幸離世，年僅39歲。劉俊平和妻子育有2個兒女，還未成年，為了改善生活條件，他生前曾貸款購買大貨車跑運輸。劉俊平離世後，其妻子只能求助貨車司機們（「卡友」），希望他們能幫忙把丈夫和大貨車一同接回家。



2月16日，劉俊平14歲的大女兒悲傷地抱著骨灰盒，登上了那輛曾經由劉俊平駕駛的大貨車，一起踏上了回家的路，「爸爸，我們回家了」。



據《成都商報》報道，農曆新年正月初一（1月29日），貨車司機劉俊平與「卡友」從家鄉內蒙古運貨至浙江。然而，這次看似與往常無異的旅途，劉俊平卻沒能平安回來。2月13日，在浙江等待配貨返回時，劉俊平不幸在貨車上去世，生命定格在駕駛室內，留下妻子以及14歲的女兒、7歲的小兒子。

劉俊平妻子和女兒站在卡車前哭泣。

劉俊平的妻子介紹，因經濟拮据，他們一直租房居住。為了改善生活條件，劉俊平貸款分期購買了大貨車跑運輸，為了盡快還清債務，丈夫經常夜以繼日地工作。「有時，十天半個月都在路上。」由於家庭困難且無其他家人可以求助，劉俊平妻子只好向「卡友」求助，希望能將丈夫與他的卡車一同接回家。

劉俊平的不幸離世，也引發了業內廣泛關注。接到劉俊平妻子的求助後，除有不少「卡友」為他捐款外，劉俊平的遺體火化後，十名「卡友」組成了「護送隊」，驅車驅車晝夜兼程，自費往返近4000公里，護送劉俊平的骨灰回家。

2月16日，劉俊平14歲的大女兒悲傷地抱著劉俊平的骨灰盒，登上了那輛曾經由劉俊平駕駛的大貨車，從浙江踏上了返鄉的歸途，「爸爸，我們回家了！」。而7歲的兒子還不知道父親去世了。劉俊平妻子痛哭說，「兒子給我打視頻問『我爸呢』，我說我也不知道你爸去哪了，他（兒子）還以為爸爸住院了。」

劉俊平的女兒在車上整理他的骨灰。（紅星新聞）

有「卡友」表示，「大家都想盡力幫助這個家庭」。「卡友」們說，希望在他們的幫助下，這個家庭能渡過難關，讓兩個孩子能夠成長起來。同時，劉俊平購車所在的鑼響汽車製造有限公司也為其捐款3萬元，並派工作人員加入到護送行動中。2月17日，「卡友」護送劉俊平的骨灰已抵達河北衡水，他們將護送劉俊平回到他們一家租住的烏蘭察布市集寧區。