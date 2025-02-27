法拉利被三輪車追尾受損　車主放棄索賠：人沒事就好　網民讚大度

上海一名送水大叔，近日騎三輪板車時收掣不及追尾一輛法拉利，豪車車主不僅沒有索賠，反而見送水大叔身體無礙後便直接讓他離開。



網傳影片顯示，一輛紅色法拉利停在馬路上，一個送水大叔騎著的滿載桶裝水的三輪板車撞在車尾處，導致人仰車翻，周圍有不少人圍觀。

送水大叔騎三輪板車時收掣不及，追尾一輛法拉利。（影片截圖）

三輪板車翻側，桶裝水撒滿地。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，法拉利車主趙女士介紹，事發於2月22日中午，她駕車行至上海市徐家匯附近一間商場，當她準備駛入商場地下停車場時，突然有一輛單車從前方竄出，她遂降低車速躲避，後方一輛運送桶裝水的三輪車卻躲避不及追尾其車。

趙女士稱，當時三輪車翻側，她見對方沒有受傷，便直接讓他離開，沒有報警，更沒有索賠，「送水師傅可能跟得比較近嘛，他來不及避讓就撞上來了，還好人沒事嘛，我看他水也撒了一身，生活也挺不容易的，我就讓他走了」、「當時壓根兒沒想到讓賠償的事」。

法拉利車身受損。（影片截圖）

法拉利車身受損。（影片截圖）

她介紹，自己當時所駕駛的車輛為法拉利296，價值300多萬（人民幣，下同），追尾造成車衣破損，車漆部分被蹭掉，排氣管和格柵變形，目前已送到修理廠修理好。

網民睇法：

看報道是法拉利突然減速導致的追尾，也不能全怪後面的三輪車，因為三輪車制動性本來就沒有汽車制動性能好，這位車主沒有追究後面車的責任，確實大度！

良心車主給她的善舉點讚。

高風格的人有大量，體諒底層勞動者生活的艱難，好人一生平安！

低調做人，高調做事，心地善良的人不在窮富。

這樣有愛的車主，活該她開法拉利

相信這個世界好人的很多，值得為這位趙女士點讚加油，正能量滿滿的。

只希望後面別反轉，又是劇情，消費國人一片真情。

