廣東36名男子為愛買樓｢前女友竟是同一人｣　疑遭美女地產經紀坑殺

廣東近日傳出有多達36名男子「為愛買樓」，成為同一兩個屋苑的業主。



更離奇的是，他們的前女友與介紹人的名字竟然都叫「劉佳」，疑似遭到「女地產經紀」詐騙。

廣東近日傳出有多達36名男子「為愛買樓」，成為同一兩個屋苑的業主，離奇的是他們的前女友名字竟然都叫「劉佳」，疑遭到女地產經紀詐騙。（微博影片截圖）

廣東近日傳出有多達36名男子「為愛買樓」，成為同一兩個屋苑的業主，離奇的是他們的前女友名字竟然都叫「劉佳」，疑遭到女地產經紀詐騙。（微博影片截圖）

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《廣東廣播電視台》報道，爆料人阿姚（化名）控訴稱，自己於去年3月透過交友平台，認識了這位自稱「劉佳」的女子，雙方很快確定了戀愛關係。他說：

「劉佳」剛開始給我的印象是，非常溫柔、賢慧、顧家，特別懂事體貼，像完美女友。

根據阿姚的說法，「劉佳」自稱湖南人，30歲，在深圳從事電商工作。

離奇的是， 除了阿姚以外，竟然至少有3位男子向媒體表示，自己與「劉佳」在去年4、5月已論及婚嫁。只不過「劉佳」一再告訴男方，要先買樓再見家長，才能同居。

為引誘男方買樓，「劉佳」甚至願意出3萬元人民幣訂金作為首期，並「強烈推薦」惠州仲愷高新區玖璟台、昊藝尚苑等屋苑。當時這些房地產商也推出高達十多萬人民幣所謂的買樓補貼。

深信不疑的阿姚很快開始辦理買樓手續，然而在辦理房產證時，「劉佳」卻以各種理由拒絕加自己的名字，當買樓手續辦好後，態度隨即變冷淡，沒多久後就人間蒸發。

另一位當事人小王說：

「劉佳」以各種理由說忙，不了了之，（所有人）都是這樣，微信、電話拉黑（封鎖）。

阿姚初步統計，在惠州仲愷高新區玖璟台、昊藝尚苑等屋苑，涉嫌被「前女友」騙來買樓的至少有36位業主，年紀多在30歲左右，都是來自深圳的工薪階層。他們與「劉佳」的「戀愛時間」通常不超過一個月。

等買樓手續完成後，開發商賣了樓，經紀拿到佣金，留下給這些男子們的只剩百萬房貸，以及因為通勤太遠而無法居住的空房。阿姚說，自己現在每個月都要還4100元人民幣，自己在深圳也有房租要繳，家裡還有長輩要照顧：

我現在也不敢談女朋友了。

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