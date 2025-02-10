柬埔寨詐騙營｜馬拉男慘變「豬仔」　受困半年為生存被迫吃「它」

馬來西亞一名男子被騙到柬埔寨，淪為詐騙集團手中「豬仔」。



他受困半年期間，過著宛如煉獄的日子，為了活下來，被迫吃「老鼠肉」果腹，甚至被迫違背宗教教義，食用豬肉。

柬埔寨詐騙營｜男子受困半年「靠吃老鼠肉」活下來 揭被虐待慘況（01製圖）

每月要達約10萬港元業績才可用手機 向女性目標求助獲救（點圖放大閱讀）：

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《中國報》報道，去年7月，受害者吉米認識了一名新朋友，對方宣稱可以帶他去柬埔寨工作，甚至提供免費的機票，未料只是幌子。

吉米進入詐騙園區之後，被要求達到每月6萬令吉（約10萬港元）的業績，才可以使用手機。他不願淪為幫凶，卻慘遭毆打與禁食等恐怖虐待，被迫「破戒」吃豬肉，甚至必須仰賴老鼠肉過活。

最後，吉米假裝配合投入詐騙工作，聯繫上一名女性目標之後，藉機向對方求助，最終在家屬、人道主義組織、當地政府與警方的合作之下，才成功獲救。

吉米脫離魔爪之後，留在柬埔寨1.5個月左右，配合當局調查，7日上午才順利飛回吉隆坡，與家人團聚。他在人道主義組織陪同下，召開記者會，講述自身遭遇，並稱目前仍有40多人受困詐騙園區。

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