湖北漢一覺睡醒驚見身上遍布「被鞭打」痕跡　醫生：香菇惹的禍

周二（4日）一早，湖北武漢54歲男子華先生被家人的質問驚醒，原因是他的身上竟遍布似「被鞭打」的紅痕，近乎體無完膚，於是當日來到附近的醫院看皮膚科。最終，他被確診有「香菇皮炎」之稱的「鞭撻樣皮炎」，而病因是他前一晚因心急吃了未熟透的香菇餃子。



「你昨天被打了？怎麽後背全是紅痕？」看著自己體無完膚的半身，華先生事覺蹊蹺，原因是他全天並沒有外出，於是在家人的陪同下來到附近的長江航運總醫院·武漢腦科醫院看皮膚科。經查，醫生發現其枕部、後頸、肩背、前胸、腰部等均遍布大面積片狀紅斑、紅痕，伴輕微瘙癢，但無疼痛感，也未自行搔抓。接診醫生湛世萍立即對華先生的致病原因展開全面排查。排除了基礎疾病、特定藥物、有毒動植物接觸等常規致病因素後，鎖定是食用了未熟透的香菇餃子所致。

華先生身上竟遍布似「被鞭打」的紅痕。（極目新聞）

經反覆追問，華先生坦言，他的飲食起居平時都由妻子照顧，可周一（3日）晚上，愛人有事外出，臨走前特意叮囑冰箱有香菇餃子，煮熟了就可以食用。情急之下，他不顧下鍋不久的餃子皮還有些許生硬，便吃了一大碗。

他被確診有「香菇皮炎」之稱的「鞭撻樣皮炎」。（極目新聞）

對此，湛世萍表示，速凍的餃子因煮的時間不夠，內餡沒熟透，才導致患者攝入了香菇多糖「毒素」，引起了蕈類中毒反應，誘發香菇皮炎，出現大面積的皮膚損害。幸好，及時明確病因後，華先生經過服用抗組胺藥物，並結合一次中藥濕敷、紅光等中西醫對症治療，瘙癢基本消失，皮疹已部分消退，預計後續還需3至5日治療便可恢覆。

據介紹，香菇皮炎多發生於少數特殊體質的的成人，好發於軀幹、四肢，一般不累及皮膚黏膜，常出現鞭撻樣條狀或條索狀紅斑、丘疹、丘皰疹等典型皮損特征，並伴有不同程度瘙癢。湛世萍提醒，由於無法預判哪些人對香菇多糖有毒性反應，因此預防香菇皮炎的方法最主要的是確保香菇徹底煮熟。她建議，食香菇前應注意烹制時長，也可通過外觀、軟硬程度及口感綜合判斷香菇是否熟透，如香菇帶有香菇特有的味道，口感生澀，則代表未熟透，不宜食用。