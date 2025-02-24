從儒家到全球南方・三︱石之瑜：你就是全球南方

2025年2月5日至3月30日，台灣大學社會科學院辜振甫先生紀念圖書館、台灣大學政治學系合作舉辦「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」。石之瑜教授為台灣教育部終身講座教授、台灣大學政治學系名譽教授，從1990年至2024年共計出版114本專書，其中獨著之學術專書中文31本、英文19本；主編之學術專書英日語等外文17本、中文14本，另有中文之時政評論文集獨著14本、合著4本；以及中文詩集3本，涵蓋議題包括外交政策、政治心理、兩岸關係、少數民族、知識社群、非西方國際關係理論，核心關懷一以貫之：解構與再建構變動世界中的中國。



2025年2月19日，石之瑜教授前來特展發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，許多兩岸學人學子到場參與，演講內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。圍繞演講內容，《香港01》推出系列報道三篇，本篇為第三篇，聚焦全球南方的流動與不可預測。



誰是全球南方

石之瑜表示，自己之所以會有前述思考，是要因應國際關係理論中，近年興起的全球南方研究。

石之瑜指出，在自己看來，全球南方是一種沒有辦法在既有的話語體系中被理論化的存在，也就是不可預測的集體，因為「你找不到一個被視為全球南方的人群、作為、地方的共通性。」

石之瑜表示，許多人說全球南方大部分都是過去的殖民地，但殖民地其實不是全球南方的完善定義，因為殖民地與殖民母國間的人口已經大量流動、相互通婚，而且殖民地人在殖民母國內部也形成了強大勢力，殖民母國與殖民地的精英更是彼此勾結，殖民地人也有自己的管道成為殖民母國勞力市場的供應者。所以很難說，全球南方就是過去的殖民地，因為過去的殖民地人已經大量在殖民母國生活，過去的殖民母國人也已經大量在殖民地生活。

石之瑜又指出，大家另一個習慣的講法，就是用「開發中國家」定義全球南方，或是用落後的人口，所以也就包含大都會的貧民窟。但這種講法也有問題。因為如果全球南方就是「開發中」這種貧困概念，等於是把已經開發的、或擁有財富的那群人與階層，看成全球南方可欲、且要發展的對象，等於全球南方唯一的希望，就是變成他們羨慕的對象，所以只能仰賴後者來幫助自己，這怎麼會是一般使用全球南方的預設語境呢？如果把全球南方看成開發中國家或貧困人口的總和，就永遠讓他們停在萬劫不復的貧困中，因為在這樣的語境中，他們的目標就是成為已開發國家，而要變成已開發國家，就必須靠已開發國家來幫忙，等於請鬼拿藥單。

石之瑜表示，所以全球南方也不應該被視作開發中國家，更何況過去殖民母國的統治手段，在不同殖民地也都是不一樣的，而不但不同的殖民母國有不同的統治方式，因此形成了不同的殖民地文化，同一個殖民母國在不同的殖民地，也有不同的統治方式。而殖民地受到不同統治後，也就產生了各種不同的分歧，例如非洲的撒哈拉以北以南，就有非常嚴重的宗教分歧，每一個殖民地國家也都各有不同的種族分歧，因為國家邊界通常都是殖民母國畫出來的。

石之瑜總結，從這個角度來看，全球南方也就很難用宗教、種族的角度來定義，畢竟有色人種內部也受到不同殖民母國的干擾，彼此交往也會出現衝突。雖然大家習慣用前面的方式定義，但這種定義實在有其極限。

2025年2月19日，台灣大學政治學系名譽教授石之瑜在「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。（劉燕婷攝）

把生養育與生產關係帶入全球南方

石之瑜進一步叩問，如果把全球南方看成生養育關係跟生產關係，也就是把全球南方看成負擔生養育責任、生產責任的人群，是不是就可以超越種族、宗教、語言、殖民歷史的影響，而產生一種相互同情的關係？

石之瑜舉例，也就是當生養育關係被破壞的時候，就會激發大眾的同情心。例如看到加沙地帶的兒童被殺戮，或是幾年以前，看見命喪義大利海灘的敘利亞籍庫爾德族男孩，其實許多歐洲人都坐不住了，因為他們也有生養育的需要，需要看到生養育關係是健康且可以持續的，因此看到生養育關係被破壞後，他們都無法忍受，「如果這都可以忍受，我就無法再做我自己原來想像的那種人了。」

石之瑜分析，如果把全球南方往生養育關係去牽引，再與孔子說的「唯女子與小人為難養也」共鳴，就很有啟發。因為在全球的生養育與生產責任中，很多人其實同時扮演了多重角色，可能既是剝削者又同時是被剝削者，兩種角色同時存在同一個人或同一個社群上，在生產的場合被剝削或自我剝削，在消費或統治的場合剝削別人，關係變得非常複雜，全球南方也因此變得無所不在，取決於當下的人、群體、事件，以及是什麼樣的生養育關係與生產責任被破壞或剝削，從而激起彼此的相互同情。

石之瑜指出，如果把全球南方變成這樣的思考方式，那麼孔子所要說服或教養的君子與弟子，就必然要了解小人的處境，才知道為何安撫安定社會大眾如此重要。「如果把生養育關係與生產關係的責任，當成全球南方的定義，是不是就可以提醒很多剝削者與被剝削者，來重新了解自己所處的位置？」

石之瑜舉例，例如某些消費者，或許就因此不想購買部分產地出產的產品，例如有人表示自己不買特定地方出產的棉花，因為他們想像那是集中營生產的，而如果有人不想消費者購買這些地方出產的棉花，也就可以利用這樣的思維告訴消費者，這些棉花是由生養育關係被破壞的人生產的，來阻止消費者購買。當然這裡面會出現很多的政治的操弄。

「但核心就是，當我們把全球南方當成生養育關係、生產關係來理解，全球南方就可以流動、變得無所不在，但又可以促成當下每個人重新省視自己的位子。」

圖為無人機2025年2月17日拍攝的照片，圖中可以看到流離失所的巴勒斯坦人在加沙城設帳篷避難。（Reuters）

全球南方出路何在

石之瑜回顧，自己這幾個月常在學術場合探討全球南方的議題，許多學生與年輕學者也因此詢問：老師你有什麼解方？要如何解決全球南方這種生養育關係被不斷剝削的情形？

石之瑜表示，自己告訴學生，如果帶領全球南方去針對他們的對象，其實最後會發現自己就是自己要針對的對象，因為全球南方自己也是生養育關係、生產關係中，忽隱忽現的剝削者，然後導致全球南方因此無法凝聚，導致抵抗成為一種消費，在人為的平台與場合上表演，抵抗一個被塑造的稻草人，「你以為你反霸了，實際上只是在精神上有一個消費的對象，然後對方就可以繼續在精神上剝削你。」

石之瑜指出，與其去強調這種抵抗，「我作為學術思想上很難逃避的悲觀主義者，覺得不如讓殖民主義者、剝削者、精英階層，去產生一種生養育或供養意識，讓他們覺得供養很重要，因此捲入這種生養育關係中，就像你即使是諸侯與君子，還是要跟家裡這些負責生養育的維持均衡的關係，不能離他們太遠。你不能坐在白宮高高在上、每天吃披薩，把世界地圖割來割去，這就脫離了生養育關係。」

石之瑜提到，就像孔子講的，不能太近、不能太遠，人民的集體性也是如此，忽隱忽現，一下子威脅上層階級，一下子又退潮，到底在不在沒人能知道，所以統治者就只能一直被提醒：民心很重要。如果供養者能夠意識到這種情況，把統治者當成教養對象，讓統治階層相信，有某一種定律在控制他，就不敢違逆這種定律。例如「四海困窮，天祿永終」，統治者究竟要怎麼做，這句話沒有明說，但會迫使統治者自己去想。

石之瑜指出，自由主義社會就是不斷告訴老百姓，你的權利是不可侵犯的、你要參與政治來保障自己的權利、這是你的天秤，否則就會受到迫害，但實際這樣講的結果，並不能阻止人民受到迫害，因為責任在自己；同樣道理，如果只有儒家這一套，告訴統治階層不照顧民心就會垮台，也一定有人會不照顧民心，宮廷裡長大的怎麼知道什麼叫民心？所以兩者還是要相輔相成。

石之瑜表示，人民的集體性有什麼樣不同的特質？是如何被養成？我們要提出來檢討，提出來檢討後，才有可能把養成不同人民集體性的方式，進行交流。而從孔子講的「唯女子與小人為難養也」，能夠深刻體悟到，生養責任跟生產責任的分配，應該是統治階層最大的大事，是要把它變得更均衡、人人都活得好，還是要變得更壟斷？

石之瑜總結，重點就是把生養育關係、生產關係，重新帶回我們的思考中，而不是把儒家當成一種倫理修養、道德修養，把自由主義當成一種權利保障。