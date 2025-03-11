寧波13歲少女練成「小李飛刀」絕技　6米直飛53刀　連奪多項冠軍

在古龍的小說中，小李飛刀靠飛刀絕技名聞江湖。如今，浙江寧波13歲少女章可依也練成這門武俠絕技，憑出色的表現奪得多個獎項，她的「飛刀」影片更在網上爆紅。



《寧波晚報》報道，章可依的父親章得民介紹，最初是發現女兒性格太內向，與妻子商量後便為她報讀武術班，「當時我比她先一步練習飛刀，但她學得很快，身體協調性和反應速度都很出色，學起技巧來比別人快很多，一天的學習成果比別人三個月的都要好」。

寧波13歲少女章可依練成飛刀絕技。（影片截圖）

2023年，章可依拜非物質文化遺產武術飛刀傳承人龍武堂鞠真飛為師。（寧波晚報）

自從發現女兒在「飛刀」上的天賦後，章得民就開始全力支持。2023年，章得民帶女兒直飛青島，拜非物質文化遺產武術飛刀傳承人龍武堂鞠真飛為師，開始「正統」武術飛刀學習之路。

據介紹，章可依每天都要兼顧學業及練習飛刀，在寒暑假也是每天早上7時半起床，一直練到中午12時。按照章得民的說法，女兒一年只有年三十和初一才能擁有完整的休息時間，「我對她還是蠻嚴厲的」。

章可依練習飛刀。（影片截圖）

章可依練習飛刀。（影片截圖）

努力過後，付出終有回報。2023年，章可依在山東省第六屆武術大會上獲武術飛刀項目三米準度和速投冠軍；2024年，山東省武術飛刀飛斧國際邀請賽少年組三米速投冠軍。目前，章可依的直飛紀錄達到6米53刀中靶。

對於練習飛刀是否困難，章可依坦言「確實挺難的，剛開始是覺得飛刀挺新奇、挺好玩的，後來練下去才發現很有難度」。

章可依練習飛刀。（影片截圖）

章可依練習飛刀。（影片截圖）

以目前章可依掌握的絕技「螺旋12連飛」舉例，這一絕技堪稱飛刀界的高難度動作，「螺旋12連飛」要在轉圈的同時完成12連飛的百發百中，普通人轉兩圈可能就會頭暈，但章可依練成這項絕技的背後，是她8年的舞蹈基礎、常年幾萬次轉圈、幾萬次飛射，練習時劃破手指更是經常發生。

即便面對困難，章可依也從未想過放棄，「通常是哭完擦乾眼淚繼續練習，傳統武術教會我的不僅僅是技能，還有堅韌不拔的意志」。

章可依在不少賽事中奪得佳績。（寧波晚報）

不少外國選手也認識章可依。（寧波晚報）

為了讓更多人認識「飛刀」這門傳統武術，章得民已為女兒在多個社交平台開設帳號，有多段影片的播放量已超過1500萬。更加令人驚喜的是，章可依更紅到國外。原來，在一次偶然的機會，章可依練飛刀的影片被人上傳到國外網站，並在盛行飛刀運動的俄羅斯迅速爆紅。

練習傳統武術後，章可依變得更加自信開朗，眼見其社交帳號的愈來愈多人追蹤，她信心十足，「我會繼續練習，不斷突破自我，希望有一天能在更大的國際舞台上，展示中國飛刀的魅力」。