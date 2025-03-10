39歲當祖母！她「逆天顏值」帶孫餵奶　網民驚為天人：缺爺爺嗎？

近日大陸社交平台瘋傳年輕祖母幫兒媳帶孫餵奶影片。



主角自稱是85後（即1985年出生），39歲當上祖母加上「逆天顏值」，讓一票網友破防，忍不住驚喊：

「說是孩子的媽，我都相信」

「奶奶還缺爺爺嗎？」



近日大陸社交平台瘋傳年輕祖母幫兒媳帶孫餵奶影片。（微博影片截圖）

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網傳影片中，一名身穿黑衣女子紮起馬尾，身材纖瘦，長相十分清秀，抱著孩子在房裡一邊餵奶，一邊在原地踱步，拍攝者從旁說明：

知道的這是孩子奶奶（祖母），要是不知道的，還以為是孩子媽媽呢。

據傳這名「奶奶」是安徽人，1985年出生，今年39歲，由於進入社會比較早，在外地打工賺到第一桶金後，返回老家開服裝店，創業當老闆。透過家人介紹相親對象，兩人火速成婚，如今大兒子都有孩子，自己小兒子也才5歲，讓人嘖嘖稱奇。

相關消息被傳到網上後，直接讓一票中年網友集體破防，有人表示：

「可真是逆天了！這保養得也太好了吧」

「我70後的，孩子還在學校呢，你85年的著啥急當奶奶」

「都是80後，人家都兒孫繞膝，享天倫之樂了，而我還是童子之身，在風中淩亂」



還有不少網友留言開玩笑，「奶奶有沒有男朋友？如果娶奶奶的話需要多少彩禮」、「奶奶還缺爺爺嗎？」。

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