上海女網購牛仔褲竟「內藏發黃原味內褲」　網民齊呻類似經歷

網購開心拆包裹，沒想到變成驚嚇！



上海一名女子，近日從某知名平台網購買了一件牛仔褲，結果拆開時，竟從褲管中掉了一件穿過的發黃內褲。

上海一名女子從知名網購平台買了一件牛仔褲，拆開時發現內藏穿過的發黃內褲。（搜狐視頻截圖）

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據《九派新聞》等內媒綜合報道，住在上海的朱姓女子14日憤怒發帖投訴，表示自己1月份從某知名品牌旗艦店花了322元（人民幣，下同）買一條牛仔褲，當她拆開快遞時，簡直不敢相信自己的眼睛。

因為牛仔褲其中一隻褲腳竟然掉出一件白色內褲，仔細看還發黃明顯穿過，朱女嚇傻呆站了好幾分鐘，氣得打電話向客服人員投訴。

朱姓女子表示：

我拆開快遞的時候，褲子拿出來的時候，那個內褲就是從褲子裡面掉下來的，客服全程一直告訴我，抱歉，影響到了我的購物體驗，他告訴我他們需要核實，核實的時間是24小時到48小時，一直到現在再也沒有聯繫過我了。

她越想越生氣，又打電話給客服要求3倍賠償，但對方遲遲不肯答應，最後她氣到揚言要打政府專線投訴時，業者才勉為其難給了一張188元的免門檻消費券，並透過電話致歉。

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消息一出，引發網友熱議，紛紛留言表示：

「電商特價就是把一些退貨或品質沒到最好的產品拿來打折促銷」

「還是在實體店面買吧」

「上次買件白羽絨服，一打開就看到胸口有油漬」



其他網友也分享了自己的經驗，一名家長表示曾為兒子買褲子，褲子裡也藏了一件髒兮兮的兒童內褲。還有人說就連在實體店面買褲子也會中伏，因為在口袋裡摸出一大坨擦鼻涕的衛生紙。

還有人新買的牛仔褲上滿是皮屑、或收到的睡衣袖口髒了，膝蓋部分也明顯被撐大變形。儘管客服堅稱商品全新，最後消費者還是自行承擔運費退貨。

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