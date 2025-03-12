惠州男稱通宵工作8個鐘反被扣3日工資 Apple供應商德賽電池涉事
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合內媒報道，廣東惠州一名男子稱自己在「德賽電池」工作，8個小時正常打卡下班時被告知，因為沒有10小時在崗被抹除考勤，並倒扣3天工資。據介紹，涉事公司是惠州市德賽電池有限公司，屬蘋果公司供應商。
3月5日，廣東惠州一名男子拍片稱自己從夜間8點半工作到次日凌晨6點半，8個小時正常打卡下班時被組長告知，因為他「未完成10小時在崗」，所以要被抹除考勤，並倒扣3天工資。
該名男子還表示，該工廠星期日也要加班，但不算打卡，且臨時工加班沒有工資。據介紹，涉事公司是惠州市德賽電池有限公司，屬蘋果公司供應商。天眼查顯示，惠州市德賽電池有限公司成立於2002年，是惠州市國有資本投資集團成員。
惠州市仲愷高新技術開發區管理委員會社會事務管理局職員表示，他們已經在處理此事，具體細節不便透露，如果確實存在違規情況，他們會進行處理。
網民評論
「這種事情在工廠算是家常便飯了，大家都不怎麼反抗，也不願意維權。」
「這種事在廣東很常見，只是大家都不說出來罷了。」
「工會呢？勞動監察大隊呢？」
「整治加班文化的辦法有很多，卻一個都不願意實行。」
深圳一公司被指規定如廁時長且須帶｢離崗證｣ 勞動辦介入調查傳好利來表揚員工連續工作29小時惹議 店主：與事實不太相符重慶男因上班上廁所被炒 起訴公司後判決撐老闆 法院咁解內地法定假日11天變13天明年實施 除夕加入假期調休亦有最佳化深圳拖糧成風動輒半年 員工竟要向公司借錢 有人稱拖愈多愈開心