惠州男稱通宵工作8個鐘反被扣3日工資　Apple供應商德賽電池涉事

綜合內媒報道，廣東惠州一名男子稱自己在「德賽電池」工作，8個小時正常打卡下班時被告知，因為沒有10小時在崗被抹除考勤，並倒扣3天工資。據介紹，涉事公司是惠州市德賽電池有限公司，屬蘋果公司供應商。



2024年6月14日，上海，SNEC第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會在上海國家會展中心舉行。圖為德賽電池。（視覺中國）

3月5日，廣東惠州一名男子拍片稱自己從夜間8點半工作到次日凌晨6點半，8個小時正常打卡下班時被組長告知，因為他「未完成10小時在崗」，所以要被抹除考勤，並倒扣3天工資。

惠州男通宵工作滿8個鐘反被扣3日工資。（影片截圖）

惠州男通宵工作滿8個鐘反被扣3日工資。（影片截圖）

該名男子還表示，該工廠星期日也要加班，但不算打卡，且臨時工加班沒有工資。據介紹，涉事公司是惠州市德賽電池有限公司，屬蘋果公司供應商。天眼查顯示，惠州市德賽電池有限公司成立於2002年，是惠州市國有資本投資集團成員。

惠州市仲愷高新技術開發區管理委員會社會事務管理局職員表示，他們已經在處理此事，具體細節不便透露，如果確實存在違規情況，他們會進行處理。

網民評論

「這種事情在工廠算是家常便飯了，大家都不怎麼反抗，也不願意維權。」

「這種事在廣東很常見，只是大家都不說出來罷了。」

「工會呢？勞動監察大隊呢？」

「整治加班文化的辦法有很多，卻一個都不願意實行。」

