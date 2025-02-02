深圳拖糧成風動輒半年　員工竟要向公司借錢　有人稱拖愈多愈開心

在深圳，有一句話是你可能是塊金子，但深圳遍地是黃金。現實裏，再金貴的金子放在奄奄一息的公司裏，也有可能被埋沒。假以時日，金子被埋汰成了銀子，再也賣不出好的價錢，也拿不回折損的差價。



在銷售公司當行政的林雲熙被拖欠了5個月的工資，老闆一直給她畫大餅，説下個月就會全部結清，但一個月過完又一個月，始終沒兑現。鍾楚的公司發不出工資了，她騎驢找馬找不到滿意的工作，仍然堅持每天到公司打卡，只為獲得更高的賠償金。

羅浩鑫的公司是每隔3個月發1個月的工資，雖然在公司待得愈久，被拖欠的工資愈多，但他相信老闆的能力，從來沒有萌生過離職的想法。李欣欣和20幾位同事被老闆拖欠了共近100萬（人民幣，下同）的薪資，提交了仲裁仍沒有結果，只因老闆已決定當老賴，他們只能做好拿不回薪資的心理準備。

在被拖欠的薪資面前，有人低頭，向公司借款，有人抬頭，直剛公司。為五斗米彎腰的深圳人，也為拿回這五斗米折腰。

深圳欠薪成風動輒拖糧半年 打工仔揭不辭職原因（01製圖）

有人笑言被欠薪「反而有賺」 也有人明明被拖糧半年反要向公司「借錢」維生 點圖放大看相關內容節錄：

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相信老闆的大餅，和找不到好下家

被拖欠了5個月的工資後，林雲熙終於發現事情變得很不對勁。她找老闆理論，老闆應付似地給她發了1個月的工資，含糊表示剩下的4個月工資會在下個月一併結清。這已經不是老闆第一次給她畫餅了。老闆總有各種各樣的藉口，從林雲熙入職到現在，公司一直沒有準時發過工資，每次都是拖半個月到1個月。

2023年4月份起，工資拖欠的期限開始拉長，長達2個月不發一分錢。她找老闆要錢，老闆表示，他們是小公司，現在客户回款慢，等客户回款到了，第一時間就發工資。初入職場的林雲熙相信了這個理由，又過了2個月，被欠薪的第4個月她再一次追款，老闆承諾她下個月一定發，理由是客户已經承諾馬上打款了。

直到9月，她實在忍無可忍，直接和老闆對峙，表示再不發就要去仲裁了，老闆才終於發了1個月的工資，8000元。她此前在公司當行政，墊付了500塊錢買了一些物資，老闆當天也一併報銷給她。她拿着這微薄得不足以覆蓋5個月開銷的工資，每天焦慮得睡不着：房租沒着落，生活費也沒着落，下一份工作也沒着落。面對老闆畫的大餅，剛畢業的她，沒有反應過來，也不懂得如何用法律的手段，強勢拿回應得的工資，只能等待着老闆的良心發現。

鍾楚也被欠薪半年了，卻一直熬着沒離職。相反，被拖欠的工資愈來愈多，她愈開心。她現在正在騎驢找馬，到處廣撒網投簡歷，她也每個星期抽時間去面試，只是這1個月來，她都沒有找到合適的工作。她滿意的崗位大把人競爭，她競爭力不足。她不滿意的崗位不想將就：

還不如我繼續在這裏苟着，這樣我的賠償金就會愈來愈多。

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現在他們公司業務已經極少，平時幾乎沒有工作量，該離職的同事已經離了，只剩下幾位員工。老闆沒有發工資，她們也繼續待在那裏按時去打卡，摸魚。繼續留在公司，並非因為樂於奉獻，而是她們認為只要不主動離職，等到被公司開除或者公司倒閉的時候，她們再去訴訟，公司就可以賠償她們這段時間摸魚的工資，以及被裁的賠償金。

相當於也是賺到的，因為不幹就有錢拿，在其他公司可沒有這樣的機會。

她們現在唯一的擔心，就是公司到時候拒絕賠錢。但因為找不到合適的新工作，這樣苟着是他們目前唯一能做的「賺錢」的方式，她們只能賭一把。

拖3個月發1個月 同行情況更差

羅浩鑫所在的公司從2023年2、3月份開始就有拖欠工資的行為了，一開始只拖欠一兩個月，後來兩三個月發1次工資，每次只發1個月，待發的薪資愈來愈多。截至2024年8月，他已經被公司拖欠了6個月的薪資，合計9萬多元。他沒有任何怨言，在他看來，他們公司大多數的員工都能理解公司。

我們公司雖然拖欠薪資，但是我能理解公司處境，也沒啥好抱怨的。

即使公司拖欠了全體員工的薪資，除了直接跳槽的同事之外，剩下的同事每天的工作照常進行，沒有同事因此而對工作產生任何懈怠。

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有的同事因為車貸房貸，一家子生活壓力大，多次向公司申請發工資，申請不下的時候，便和公司申請借款，試圖度過這「短暫」的困境。

向公司申請借款需要簽寫借款協議，雖説不用還公司利息，但也不能直接用工資抵扣，因為公司不想開這個提前預支工資，或者給某個員工有特殊待遇的先例。

同事們也願意接受，即使公司還欠他們錢，但他們願意向公司借錢，互為債主。他們能夠這樣團結，除了羅浩鑫所説的相信老闆的能力之外，更是因為他們認為所處的工程行業，目前已是夕陽行業，沒以前景氣是正常的狀況。

因為我們公司在以前深圳工程行業中也是比較有名的，如今因為大環境不好和政策收緊原因，三分之二的同行已經倒了，大多數都維持不下去了。我們公司還能一點點維持着，也是不容易。

他們向同行打聽過，被公司拖欠6個月薪資以上的人比比皆是。甚至有很多公司拖到最後，資不抵債，那些人最後都拿不到工資了。而羅浩鑫所在的公司，至少還給他們看到了一點希望，而且每個月都按時交社保。

羅浩鑫從未萌生過離職的想法，現在拖欠工資對他這種單身人士影響不大，除了會拖慢他買房買車的進度，生活方面幾乎沒有影響。他覺得現在不管什麼工作都不好找，各行各業都比較飽和，換工作只是另外找個公司遭遇同樣的事情而已。

有些同行工資拖欠到最後，打工人剩下一場空，他沒想過這個問題，直言有份工作就先幹着，除了這份主業，他還有一兩份副業的收入，現在先打工，等到有出路了就自己做生意。

雖説沒發薪資是有些影響荷包了，但是有沒有錢生活，都是得靠自己的頭腦去努力的，這條線現在不太行了，就再想辦法另尋發展唄，也不是説非得這條線這份工作要一下子斷掉。

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仲裁半年 被老闆拉黑

李欣欣被拖欠2個月工資，提起仲裁至截稿時已有半年，還沒有結果。公司是春節的時候開始拖欠薪資的，員工們在公司羣裏催薪1個月無果，20幾位員工在羣裏發了被迫離職告知書就走了，一羣人開始進行勞動仲裁。

李欣欣和另外幾個人本來也想這麼做，但行政人員一直在忽悠他們，讓他們填寫主動離職協議，説這樣公司有錢就會優先給他們發。等了1個月，李欣欣發現上當受騙了，公司依然一分錢沒有發出來，而且看起來有轉移資產的情況，她和其他幾個人也提交了仲裁申請。

還有少數幾個同事到現在還沒仲裁，他們等着公司良心發現補還工資，但當時，他們的公司業務全停，已經停擺了近半年。

我沒碰到過拖欠工資的情況，大家都是第一次碰到人渣，也算長見識了，我一個同事，自己發了工資，然後幫着老闆忽悠大家耐心等待。

李欣欣很憤怒，因為她簽的是主動離職協議，即便仲裁成功，也沒有賠償金，只有被拖欠的薪資。不過現在，對於他們公司所有的員工來説，都沒有任何差別，因為全部人都還沒有收到應有的賠償。

勞動仲裁完了，在申請強制執行，但是現在只能執行公司的資產，公司資產早都轉移完了，所以要等執行終本之後追加法人。

她預測，老闆已經準備當老賴了，強制執行也不起作用了，錢大概率是要不回來了。她被公司欠薪3萬多。公司總共28名員工被欠薪，數額達到90萬以上。現在公司更換了法人代表，幾個負責人都把員工的電話拉黑了，員工電話和短信都聯繫不上他們。

前段時間，在他們向南山區勞動監察大隊舉報之後，公司因欠薪還被開了3萬的罰單。然而員工的賠償還需繼續等待。

她在社交平台上分享了一篇避雷無良公司的帖子，很多人來諮詢她，如何仲裁？是否需要另外出錢仲裁？她總結出自己的經驗：

立案帶上勞動合同等能證明勞動關係的證據，以及證明欠薪的證據就行，不要給任何人交錢，包括有律師告訴你深圳可以主張律師費由被告公司出，大都是坑。因為即便最終仲裁勝訴，碰到老賴不給錢，律師費最後就還是得自己出。

她現在沒有再去工作的計劃了，閒來無事就盯着仲裁結果，和有相同遭遇的打工人分享仲裁的經歷，雖然她尚未取得成功。

備註：文中人物為化名。

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