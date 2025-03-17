「絕味鴨脖」西昌門店22名員工健康證為偽造　市監部門立案調查

全國連鎖品牌「絕味鴨脖」位於四川西昌的門店，被揭發總店長為圖方便省事，為員工偽造從業人員健康證明，涉及22人。



西昌市政府新聞辦介紹，近日，四川西昌市市場監督管理局在檢查中發現，某品牌旗下一間食品經營門店懸掛公示的健康證存疑。經詢問，門店食品從業人員表示從未到過醫療機構接受身體檢查，其健康證明是通過交錢和提供身份證明材料給相關負責人辦理取得。

西昌市市場監督管理局立即檢查市內該品牌旗下所有門店，發現所有店舖的從業人員健康證明，均為外地辦理，疑似偽造。其總店長魏某表示，為了圖方便省事，便通過不正當渠道，為各門店員工辦理取得從業人員健康證明。

西昌市市監管局檢查市內「絕味鴨脖」的門店，發現所有店舖的從業人員健康證明，均為偽造。（西昌發布）

西昌市市場監督管理局通過向重慶市江北區衛生健康委員會等相關部門協查核實，已確認魏某等22人的健康證為偽造；同時初步查明，該品牌旗下相關門店在辦理《食品經營許可證》和《四川省食品小經營店(餐飲服務)備案證》過程中，提供了虛假的從業人員健康證明。

《中華人民共和國食品安全法》第四十五條規定，從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明後方可上崗工作。

西昌市市監管局檢查市內「絕味鴨脖」的門店，發現所有店舖的從業人員健康證明，均為偽造。（西昌發布）

日前，西昌市市場監督管理局已就涉嫌從業人員未取得健康證明、提供虛假材料申請食品經營許可備案問題，對相關涉事單位、個人，立案調查處理。同時將對其辦理假健康證中，涉嫌偽造國家機關印章等的相關違法犯罪行為，移交公安部門處理。

該品牌位於西昌市的多間門店仍然正常營業。對於涉事門店從業人員的健康證明是否已經重新辦理，若未辦好是否能夠繼續營業的問題。西昌市市場監督管理局工作人員表示，監管部門還在調查當中，等具體的情況全部核實後，將依法依規對其作出相應處罰。