在內地｢早上11點前勿點外賣｣　曝光黃燜雞食安問題記者揭恐怖經歷

內地連鎖快餐「楊銘宇黃燜雞」近日被爆存在食安問題，部分門店的員工會將顧客食用後的剩菜回收清洗進行二次加工再售賣，更有店員將隔夜發黑的牛肉加上色素冒充新鮮牛肉。



曝光該事件的內媒《新京報》記者16日（周日）在直播節目中分享在內地點外賣的技巧，他警告「11點前最好不要點外賣」，因為「前一天剩下的食物可能會售賣給第二天先點單的人」。



曝光黃燜雞食安問題的《新京報》記者在直播節目中分享親身見聞。（直播截圖）

曝光黃燜雞食安問題的《新京報》記者在直播節目中分享親身見聞。（直播截圖）

這位記者在直播節目中表示，回收剩菜、隔夜菜加熱後再上桌等現象，在內地的外賣行業中屢見不鮮。

他又說，他在臥底黃燜雞廚房過程中，曾親眼看到前一晚被退單的外賣，在未有放進雪櫃、常溫保存的情況下，第二天會正常售賣給內用或外賣的消費者。

這位記者警告，「11點前最好不要點外賣」，因為「前一天剩下的食物可能會售賣給第二天先點單的人」。

楊銘宇黃燜雞被爆食安問題。（新京報）

楊銘宇黃燜雞被爆食安問題。（新京報）

據早前報道指，楊銘宇黃燜雞米飯被譽為中國餐飲品牌成功典範的連鎖企業，官網信息顯示，其加盟店已遍布全國23個省，5個自治區和4個直轄市，門店總數突破6000家。內媒《新京報》記者暗訪多家楊銘宇黃燜雞米飯加盟店，發現存在不少食品安全問題。

楊銘宇黃燜雞米飯。（新京報）

有部分門店的店員會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。而做錯的餐品也會由店員挑出配錯的食材，端個下一個顧客。

後廚衛生狀況堪憂。（新京報）

在製作牛腩煲時，店員會將隔夜發黑的牛肉加上色素冒充新鮮牛肉。香菇和薯仔味道如若發酸，店員卻表示「下次盡量多泡泡」「洗兩遍就行了」。有的員工會在製作菜品時抽煙，有時候外賣單丟在做好的雞肉上，生肉隨意扔在垃圾桶上。

使用隔夜發黑的牛肉。（新京報）

楊銘宇黃燜雞被爆食安問題。（新京報）

楊銘宇黃燜雞總部職員表示，食品安全總部實行嚴格監管，並安排各地區負責人巡查加盟店的衛生狀況。但內媒記者暗訪期間，卻並未看到巡查人員對門店的衛生和食材進行檢查。