雲南的士司機慘遭殺害奪車　網傳兇手已服毒自殺

雲南省昌寧縣有的士司機慘遭殺害，兇手奪車後潛逃。有傳兇手已服毒自殺。



《新京報我們視頻》報道，當地知情人稱，當時有人包了遇害司機的車前往鄉下，有人在中途下車，最後僅剩兇手在車上，他作案後還將的士駛走。

昌寧縣多名與被害司機相識的同行表示，被害司機40多歲，與妻子育有兩名孩子，「性格很好，不會得罪人那種，挺老實的」。事發後，同行們紛紛捐款，並派代表前往遇害者家中慰問。遇害者所屬社區工作人員稱，已探望慰問家屬，將爭取相應幫扶。

遇害司機段師傅。（影片截圖）

兇手奪車後潛逃。（影片截圖）

死者親屬稱，遇害司機下班後本來要回家煮飯，「（3月10日）夏利車開回來，晚上6點多要煮飯給小孩，還要接小孩放學，飯都還沒有煮，回來半路上就出去工作接人（兇手）」。家人見他外出不放心，於是一直打電話但無人接聽，後來有人檢獲死者的手機發現表面有血，意識到「可能是這個人出事了」。當晚，死者親屬報警求助，其他親戚則根據手機定位尋人。

與遇害司機相識20多年的朋友阿強稱，遇害司機姓段，有兩個女兒，平日段師傅開車養家，其妻則做兼職補貼家用，「他家的大孩子生著病，每個月還要自費幾千塊的藥錢。他（段師傅）不亂花錢，家裏開支很大」。阿強透露，段師傅遇害前曾向妻子發送訊息，「讓她去開家長會接小孩」。

涉事的士被焚毀。（影片截圖）

網傳兇手已服毒自殺。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，涉事的士已經尋回，但被焚毀。3月16日，有網民稱兇手為李某，警方發現時其已服毒自殺。《新京報我們視頻》引述遇害者親友稱，兩名村民在臨滄永德縣崇崗鄉境內發現兇手李某的遺體。

3月17日，昌寧縣公安局工作人員稱，警方已尋回兇手，案件正在辦理。縣公安局政工室工作人員表示，案件正在偵辦還未結案，後續將會發布通報交代案情。