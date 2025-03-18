深圳陪月員用酒精為嬰兒洗鼻？　平台稱造謠　網民：家長難辭其咎

深圳的鄧女士反映，在「媽媽來了」平台招聘的陪月員竟用75度酒精為其未滿月的孩子洗鼻，對方更解釋是想讓「寶寶鼻子通暢」，平台先後為她更換6名陪月員，但孩子的皮膚一天天變差，後經醫生診斷，是護理不當所致。

3月17日，「媽媽來了」平台客服稱，已有專業同事介入事件，為鄧女士提供幫助。但平台負責人稱鄧女士造謠並勒索，公司正考慮是否要報警處理。



《南方都市報》及《瀟湘晨報》報道，鄧女士介紹，2024年3月9日，「媽媽來了」平台的陪月員用消毒家居的75度酒精，為其孩子洗鼻，「她說看到寶寶鼻子有點堵塞，想清洗一下，使寶寶鼻子通暢」。

鄧女士發現後，陪月員辯稱以為是生理鹽水。她立即向平台投訴，並稱當時孩子剛出生21天，一般洗鼻是使用適合嬰兒體質的生理鹽水，且酒精瓶身有明顯標識，標明是75度酒精，「為什麽月嫂還用它給寶寶洗鼻子？」。

鄧女士稱，陪月員用消毒家居的75度酒精為其孩子洗鼻。（瀟湘晨報）

此外，鄧女士稱自從陪月員上門，孩子的皮膚狀況一直惡化，甚至出現「很嚴重的潰爛破損」，後經醫生診斷，是護理不當所致。

在「媽媽來了」平台提供服務的20天期間，更換了6名陪月員，但鄧女士認為她的服務均不合格。鄧女士介紹，本來約定的42天服務共收費2萬多元（人民幣，下同），前期已經支付3000元定金，但服務被平台提前終止，「平台那邊就說尾款不用付了，他們覺得這就是很大度的賠償了」。

陪月員為孩子洗鼻時使用的75度酒精。（瀟湘晨報）

鄧女士還稱，因為此事自己一直處於產後抑鬱狀態，並多次接受心理醫生治療，直到最近才有好轉。此事曝光後，平台方曾找鄧女士協商，她提出要對方賠償包括醫療、心理醫生等費用共20萬元，但被平台拒絕。

3月17日下午，「媽媽來了」平台客服介紹，平台提供自營月嫂服務，月嫂由平台統一招聘、培訓和管理。對於鄧女士所反映的事情，其說法有誇大成分，售後工作人員還在與鄧女士溝通，平台正積極處理此事。

鄧女士稱自從陪月員上門，孩子的皮膚狀況一直惡化。（南方都市報）

「媽媽來了」平台公司負責人王先生指出，陪月員是用棉花棒蘸酒精，「想幫寶寶濕一下鼻子的，卻被寶媽誇大成用 500 毫升酒精沖洗」。同時，鄧女士「從要10萬開始，發帖後要20萬，並告訴他們不給就到處找媒體去各大公司發」。他認為鄧女士造謠事實並構成勒索，公司也正在考慮是否要報警處理。

對於皮膚問題，王先生認為，孩子出現濕疹之類是最常見不過，且陪月員初上門時，孩子本來就有身體不適狀態。

「媽媽來了」平台服務號介紹，其是深圳互聯網自營月嫂平台，提供24小時住家月嫂服務，支持全國服務，「坐擁2000+優質月嫂，不僅支持視頻面試，更有行業獨有的現場面試活動」。

網民睇法：

開國際玩笑！竟然給嬰兒用75度酒精清洗鼻子？

讓月嫂先給自己洗洗，看舒服不？

鼻黏膜吸收酒精，而且還會喝進去一些...對嬰兒大腦損傷很大的，違法了吧，屬故意傷害，要坐牢的。

換了6個月嫂都不行？我覺得是不是寶寶皮膚自身有問題？

發現了為什麽不第一時間報警，留下案底，帶孩子去醫院做危害檢查，起訴月嫂公司？正常成年人皮膚接觸75%都不適感，何況嬰兒呢？告月嫂公司親害嬰兒罪？

敢請月嫂呢？她與你非親非故，又沒有血緣關係，指望幫你帶好孩子嗎？

把孩子整到這程度？月嫂罪責難逃，家長難辭其咎！

