珠海男子輕信偏方　食癩蛤蟆中毒亡　疾控中心提醒：無特效解毒藥

廣東珠海一名男子因輕信偏方，在家中食用蟾蜍（癩蛤蟆）中毒，雖經醫院全力搶救仍遺憾離世。據了解，蟾蜍體內含劇毒物質，中毒嚴重者有死亡風險。



蟾蜍皮膚及腺體中含有多類有毒物質，包括蟾蜍毒素、腎上腺素類似物等。這些成分可直接影響心臟、神經系統和消化系統。

人因誤食、過量使用蟾蜍或其分泌物（如蟾酥）而引發毒性反應，中毒後可能出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭暈、心悸、心律不整等症狀，嚴重時甚至導致呼吸衰竭或心臟驟停。

直接接觸蟾蜍也可能導致皮膚出現紅腫、紅疹、瘙癢等症狀，還有可能引起蕁麻疹、接觸性皮炎等過敏性皮膚病。如果毒液進入眼睛，還會引起視力下降、眼部紅腫、瘙癢等症狀，嚴重時可導致失明。

有醫學界人士表示，民間流傳的「蟾蜍去毒偏方」均缺乏科學依據，其有效性及安全性未獲任何專業認證。

蟾蜍毒素性質穩定，普通廚房加工手段無法破壞其毒性，用120℃的水將蟾蜍煮沸加熱，4小時後仍能檢出毒性成分。

蟾蜍體內含劇毒物質。（網上圖片）

至於將之泡酒可消除毒性並無科學根據，酒精反而會加速毒素溶解，近年已有多起飲用蟾蜍酒致死案例。

僅食用腿部肌肉也無法避免危險，因為毒素可通過蟾蜍的淋巴循環滲透至全身組織。

珠海市疾控中心就此提醒，切勿聽信民間偏方，擅自食用蟾蜍及其製品。蟾蜍毒素毒性強，目前尚無特效解毒藥。如不慎誤食蟾蜍，應立即催吐並盡快就醫。

珠海市市場監督管理局亦發布預警表示，蟾蜍的毒性物質，不單存在於耳後腺和皮膚腺，還存在於肌肉、肝臟和卵巢。為防止中毒，市民切勿隨意食用蟾蜍，購買食用蛙類時要辨清蟾蜍，慎防中毒。餐飲單位禁止加工製作蟾蜍。