內地頂流博主墮投資騙局失1249萬　 賣Maybach、用奶奶養老錢還債

綜合內媒報道，內地一名頂流美食博主自爆墮投資騙局，被騙了1249萬（人民幣，下同），目前還欠債上百萬，只能賣掉邁巴赫(Maybach)抵債，還挪用了奶奶120萬的養老錢。



據介紹，涉事博主為「大祥哥來了」，曾是B站（bilibili）的美食區頭部博主，因一條「6000元吃帝王蟹」的影片爆紅。

曾月薪1萬的他成功變成年入百萬的博主，突如其來的財富讓他失去了判斷力。2021年，在一次飯局上，他通過朋友認識了一位自稱擁有多家高檔餐廳的「餐飲大佬」。對方表示自己名下有幾高檔餐廳、上海500平豪宅、私人飛機等財產。

博主自述。（影片截圖）

這位「餐飲大佬」以「零風險投資」為誘餌，誘導「大祥哥」無合同轉賬240萬元入股虛構的北京分店。2022年又以「大生意」為由要求「大祥哥」拉攏6名朋友共同投資600萬元，後又假借虧損、高利貸追債等理由繼續騙取借款，最終捲走「大祥哥」及親友共計1249萬元後失聯。

聊天記錄。（華商報）

博主自述。（影片截圖）

為償還由自己擔保，邀請朋友參與投資的700多萬元資金，「大祥哥」被迫賣掉邁巴赫抵債，還挪用了奶奶120萬的養老錢。目前，博主已報警並正在積極賺錢還債。