另類好工？湖南景點「招聘100名姜太公」　條件及工作內容惹熱論

湖南省寧鄉市一處景區，近日出現一則招聘啟示，引發關注。



啟示指出，要招聘1百名「姜太公」，且年齡要60歲以上，上班時間還可以發呆、睡覺、打盹，網友直呼：

我連夜給我外公報名！

《封神榜》劇照

上班時間可以睡覺閒聊 荀工條件曝光（點圖放大瀏覽）：

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綜合內媒報道，這處景區名為「炭河古城」，根據招聘啟示指出，需要招募1百名「姜太公」，要求身體健康、且會釣魚，年齡要60歲以上：

年齡越大越容易被選中，上班時間可以睡覺、發呆、打盹、閒聊，每天工作2至4小時，時薪20元還包吃。

景區工作人員證實，這次是希望請來一些老翁扮演「NPC」（Non-Player Character縮寫，指非玩家角色），就是一個「釣魚的姜太公形象」，且非短期工，希望長期合作，並沒有別的要求。

這則啟事曝光後，立即引發熱議，有網友表示：

「已轉發家族群，我外公說這就去應聘」

「農村老人閒著也是閒著，賺點零花錢挺好」

「能睡覺的工作，我連夜給我爸報名」



還有網友說：

這也是幸福了吧，太適合我舅舅，他經常拿個魚竿一坐就是一天，還要自帶吃的，這個不僅可以滿足自己的興趣愛好，還可以賺錢。

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