2000年0時0分生　｢世紀嬰兒｣發燒死頂5天後入院翌日亡　終年25歲

內媒報道，山西年僅25歲、2000年0點0分出生的「世紀嬰兒」千千近日去世，死因是心源性猝死，病發突然。千千母親稱，「她在人民的歡呼聲中降生，又在人們的關愛祈願聲中過去」。



「世紀嬰兒」千千在24日去世，死因是心源性猝死，病發突然。（網絡圖片）

「世紀嬰兒」千千在24日去世，死因是心源性猝死，病發突然。（網絡圖片）

「世紀嬰兒」千千在24日去世，死因是心源性猝死，病發突然。（網絡圖片）

當年「世紀嬰兒」千千出生時的報道。（網絡圖片）

發燒硬挺5天後入院翌日亡

報道指，千千生前擅長繪畫、創作音樂，還考取了潛水證。

千千母親稱，千千在天津從事音樂工作，3月3日開始發燒、腹疼，硬挺5天後，8日坐大巴回山西長治。8日晚，家人將她送往當地醫院診治，9日清晨她突然昏迷，當晚宣布不幸去世。

「在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關愛祈願聲中歸去」

千千母親稱，感謝大眾對愛女的關愛和悼念，千千雖是我們的女兒，但她以千禧寶寶、世紀嬰兒的身份降生，意味著她不僅僅是屬於我們這個小家庭，她的生命屬於新千年、21世紀，屬於全世界熱愛生命、勇敢追夢、渴望和平康寧的人民。

千千母親稱，她伴隨著新千年的鞭炮聲，在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關愛祈願聲中歸去，這是大家給到千禧寶貝的人間禮遇，謝謝大家。

資料顯示，心源性猝死指由於心臟原因所導致的突然死亡，通常無任何危及生命的前期表現，突然意識出現喪失，在急性症狀出現一小時內死亡。