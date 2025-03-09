浙大學者劉永鋒逝世終年48歲　傳妻指其生前工作時長觸目驚心

內媒《澎湃新聞》引述相關方面消息稱，知名材料學者、浙江大學求是特聘教授，博士生導師劉永鋒，因突發疾病，經醫治無效，於2025年3月5日逝世，終年48歲。



網上熱傳一份《劉永鋒教授愛人呼籲關注高校科研工作者過勞問題》的公開信，信中指出，劉永鋒近一年的工作時長觸目驚心、近乎瘋狂，並呼籲學校和社會關注高校中青年科研工作者的過勞狀況。



劉永鋒。（公眾號）

公開資料顯示，劉永鋒，1977年10月生。浙江大學求是特聘教授，博士生導師。劉永鋒本碩博均在浙江大學就讀，2007年進入浙江大學任教，2012年升任教授。

據介紹，主要從事儲氫材料和鋰離子電池電極材料的設計、合成及其性能調控的基礎理論和應用研究，在金屬配位氫化物儲氫材料的納米化和性能調控、儲氫電極合金新體系創製和高容量儲鋰材料可控制備等方面取得了一系列創新性成果。先後承擔/完成了來自於國家基金委、科技部、教育部、浙江省科技廳等科研項目21項，授權發明專利48項，包括國際PCT專利2項(美國、日本)。

3月9日，《澎湃新聞》引述相關方面消息指，劉永鋒因突發疾病，經醫治無效，於2025年3月5日逝世，終年48歲。

公開信。（公眾號）

網上一份《劉永鋒教授愛人呼籲關注高校科研工作者過勞問題》的公開信熱傳，文中提到，劉永鋒是1月21日在西安出差會議現場突發腦溢血，其後於3月5日離世。

其妻子表示，劉永鋒出事後，家屬調取了2024年3月起至出事前他車輛進出浙江大學的詳細記錄，並通過鐵路12306購票記錄和各航空公司軟件，復原了他近一年觸目驚心、近乎瘋狂的工作時長，「這樣高強度的工作狀態他已經持續了整整18年。」

家屬還表示，高校中青年科研工作者的過勞狀況普遍存在，希望學校和社會關注這個群體，建立起保障他們健康的有效體系，讓類似的悲劇不要再發生。