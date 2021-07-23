河南水災片驚現「翻版長澤正美」女災民　台網民齊呼：我來救你！

河南連日暴雨鬧水災，已導致逾300萬人受災，一名網友在觀看水災影片時，眼尖發現一名長相清秀的正妹，讓他直呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」。
女災民漂亮如翻版長澤正美（另譯長澤雅美） 台網民紛紛說要去救人：兩岸一家親！（點擊瀏覽有關影片截圖）▼▼▼
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一位網友在PTT「表特板」PO文，他表示在看鄭州水災影片時，突然發現一名皮膚白皙、外表清秀的女生，脫俗容貌讓原PO驚呼「鄭州不是隨便一個路人也這麼正吧」，他也在文末發願希望鄉民能幫忙找到該名正妹。
貼文曝光後引起網友熱烈討論，紛紛回應「快救她！」、「這我一定救」、「就算水災也要美美的」、「中國正妹超漂亮的啊」、「我的菜」、「兩岸一家親！」、「我也想去治水了」、「假設能娶到這等級的，此生不悔入華夏」。
其中，有人透過影片當中的粉紅色椅子，發現主角是內地直播主「傳情小小」；另外，傳情小小下樓檢查災情時，見到慘烈現況不禁脫口而出「唉呀我X」，反差萌的反應也讓網民笑喊「真性情」。
點擊瀏覽更多「傳情小小」照片▼▼▼
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】