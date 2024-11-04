「最強性感寫真偶像」震撼宣布將現身這博覽　撞臉AKB48渡邊麻友

2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27日至29日在台北南港展覽館2館4樓盛大登場，預計吸引10萬人到場朝聖。



繼「日本最情色寫真偶像」森咲智美後，主辦單位再公布超狂卡司，由攤位Onederfour品牌邀請「東洋乳神」天木純獻出珍貴的第一次。

天木純單在IG上已有逾230萬粉絲，極具人氣。（IG@jun.amaki）

天木純將出席「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」。（IG@jun.amaki）

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擁有99I、57、84驚人好身材的天木純，因為撞臉AKB48的渡邊麻友，又被封為「巨乳版渡邊麻友」。

身高148厘米的她是粉絲心中標準的小隻馬代表，童顏巨乳的外型更讓她成為最強性感寫真女星，無論是寫真集或周邊商品，銷量始終居高不下。

29歲的天木純去年在台灣以VTuber身份出道，她持續學習中文，第一時間就以繁體中文在IG發文，向粉絲們報告要參加「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」。

俏皮的她先用「各位安安，萬聖節快樂」拉近和台灣粉絲之間的距離，隨後寫下「我去台灣，我收到了很熱熱熱門的表演邀約！我今年將第一次出現」，並標記「台灣寫真博覽會」和TSE官方帳號。

她不忘向台灣粉絲喊話：「居住在台灣的大家，如果來看我的話，我會很高興。」

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因為展期是12月27日至29日，天木純開心形容「能在台灣待這麼久，簡直就是做夢一樣」，希望屆時「讓我們一起玩得開心吧，並拍照」。

她最後不忘放送粉絲福利，直球告白「我喜歡你」。粉絲們群起暴動瘋狂留言，等不及要在活動會場迎接女神降臨。

過去天木純曾在台灣留下比堅尼泡湯照，也曾扮演性感春麗，少少的布料幾乎罩不住她的I級身材。

而「學服祭」主打全台首創主題式互動寫真展，打造1比1原汁原味學院場景，除了有教室、保健室，更有少女漫畫必備的器材室。

女星們將換上水手服、教官等制服，在首創的IVEVENT變裝攝影會上大玩Cosplay，天木純會以什麼造型現身，將成為全場最吸睛的焦點。

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「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」也預告，天木純將出席粉絲見面會，想要近距離感受I級女神震撼魅力，絕對不能錯過這場年末夢幻饗宴。活動也網羅台、日、韓、泰寫真女星、JKF女郎和JVID model，在兩大舞台和近百個攤位、互動遊戲上與粉絲們見面，打造男人的國際夢幻天堂。展場更有獨家快閃拍照造景泳池及體育館，保證玩到欲罷不能。現在只要購買週商套票，就送JKF雜誌L夾、徽章，甚至入場就可獲得TSE限定學生證，獨家好禮送完為止。

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