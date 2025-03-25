浙江27歲女患｢不死癌｣骨髓炎　日打3份工儲數十萬做手術終康復

據「美麗浙江」公眾號報道，杭州一名95後女孩李菜菜患上慢性骨髓炎，無法出門工作，她在家中每日打3份工，包括電商、剪輯、做客服，攢出了幾十萬（人民幣，下同）的手術費，終於康復出院。



李菜菜曾需要坐輪椅。（美麗浙江）

李菜菜住院期間。（美麗浙江）

李菜菜2021年患上被稱為不死癌症的慢性骨髓炎，因病情反復，需要多次手術。李菜菜表示，自己曾癱瘓6到8個月，做了五次手術。

李菜菜自述病情。（美麗浙江）

她自述，早上起來會先處理電商工作，10點開始發貨，下午兩點到四點開始剪片，兩個鐘可剪4條片每條20元。晚上五點她開始做居家客服，凌晨十二點半下班。三份工加起來，李菜菜每個月能賺一萬多元，最多的時候能賺一萬八。

李菜菜在做電商工作。（美麗浙江）

李菜菜每日打三份工。（美麗浙江）

李菜菜也曾在後台收到過別人的轉賬，但她都沒有收。她為自己攢下了數十萬的手術費，並於2023年11月手術成功。到目前，已經一年半沒有杵過拐杖了。

李菜菜現在共有兩份工作，一份自媒體、一份自己開網店，甚至靠自己買了房。而李菜菜現在的客服，也是一位不停想辦法養活自己的癱瘓女孩。