有片｜體力驚人！河南車輛墮湖　路過男子叼撬棍游到湖中砸窗救人

近日河南商丘一輛私家車失控墮湖，在這生死關頭，一名42歲男子咬著撬棍游到湖中砸車窗救人，最終將人救出。這一救人英雄壯舉在網絡上引發眾多網友點讚和好評。



李南京咬著撬棍游到湖中砸車窗救人，最終將人救出。（影片截圖）

李南京咬著撬棍游到湖中砸車窗救人，最終將人救出。（影片截圖）

李南京咬著撬棍游到湖中砸車窗救人，最終將人救出。（影片截圖）

李南京咬著撬棍游到湖中砸車窗救人，最終將人救出。（影片截圖）

內媒《大河報》等報道，在12日下午，42歲肉舖老闆李南京和朋友到古城遊玩，途中看到一輛汽車漂浮在湖中，他立即讓朋友停車，跳下車向湖邊跑去。得知車裡有人後，他迅速脫下衣服，接過群眾遞來的撬棍，用嘴咬著，向落水車輛游去。

紅圈為車輛大致落水區域。（影片截圖）

李南京描述，「游到車邊，我用撬棍砸車前窗玻璃，鑽出了幾個洞，就對著司機喊話讓他嘗試搖下車窗」。司機聽到喊話後搖下左車窗，但只能搖下一半。於是他又把左車窗砸碎，迅速用雙手將司機拉出，同時問司機車裡是否還有其他人，得知只有司機一人後，他拉著落水司機奮力向岸邊遊去。

游到距離岸邊10米左右時，李南京已經精疲力盡。幸好岸邊群眾扔過來一個救生圈，他戴上救生圈拉著落水司機繼續游，最終兩人都上了岸，落水司機被送到醫院救治。

李南京。（影片截圖）

李南京因為救人而受傷。（影片截圖）

有目擊者表示，李南京因為救人，手臂和腿都被車窗玻璃割破。

李南京事後形容：「我沒經過專業培訓，但會游泳。當時沒感覺疼，也沒感覺到水涼，只想著那是一條生命，再累也不能放棄，我必須得把他救上來。用我的疼拯救一條生命，是非常值得的。」

水深3米多非常冷 還帶著工具破窗進入

商丘市水上義務救援隊隊長黃偉則讚嘆，「李南京這次救人非常具有勇氣、膽量和智慧，因為那水深3米多，而且非常冷，他奮不顧身跳下去沒有猶豫，是需要勇氣和膽量。他還把衣服脫掉，並帶著工具破窗進入，更是需要智慧，又把人拽出來拉到岸邊，真的是頂著一口氣在做這件事情，非常值得點讚。」