深圳網紅海岸線再出事　女遊客徒步墮崖傷　直升機出動救援

繼上月底有人在大鵬牛奶排崖邊徒步遭海浪捲走後，3月22日，有女遊客穿越海岸線時，不慎墮崖摔傷，並由直升機救起送院。



在社交平台上，不少網民上傳了當日現場的圖片，一名身穿紅色衣服的女生躺在懸崖的岩石上，腳下有背包。當日有直升機在附近懸停，後來由救援人員救起女事主。

有女遊客穿越牛奶排海岸線時不慎墮崖摔傷。（小紅書）

有網民發文表示，「大鵬半島最美海岸線牛奶排，因為礁石陡峭難以攀爬，這裏也成為最美麗最危險的戶外線路之一，吸引了大量年輕人冒險打卡。3月22日周六小環線再次發生事故，一名紅衣女生在下降過程中墜崖，嚴重摔傷，最後不得不動用直升機救援。她意識尚清晰，希望無生命之憂」。

深圳市東部通用航空有限公司視頻號「東部通航」表示，3月22日下午，東部通航接到120急救中心通知，深圳市自然保護區牛奶排區域有市民墮崖受傷，傷及骨盆骶尾及雙膝部。傷者位置偏僻，救護車無法到達，經醫療、航務雙重簽派後，東部通航立即啟動航空醫療救援，空中飛行十幾分鐘後，將傷者送往深圳市人民醫院。

傷者由直升機救起送院。（影片截圖）

傷者由直升機救起送院。（影片截圖）

據此前報道，2月23日，有兩人在牛奶排「畢業牆」附近海邊徒步時，突然漲潮起浪被海浪捲走，幸被路過的快艇救起。

深圳兩人崖邊徒步遭海浪捲走 路過快艇極速救人

有網民正在附近放飛無人機，拍下兩人墮海的情況。（小紅書）

深圳牛奶排地勢險峻。（小紅書）

牛奶排位於深圳市大鵬半島最南端的尖峰頂，三面環海，海拔382米。據稱，因浪花拍打礁石時產生牛奶狀的白色浪花而得名，此處景色壯麗，吸引眾多遊客前來探險，但牛奶排的陡坡達80多度，部分路段坡度接近85度，全程無著力點，只能腳踩碎石攀登，也是深圳最險峻的海岸線之一。‌