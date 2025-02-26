深圳兩人崖邊徒步遭海浪捲走 路過快艇極速救人
撰文：林芷瑩
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有網民在社交平台上反映，2月23日在深圳南澳辦事處牛奶排附近海邊徒步時，同行的兩名隊友不慎被海浪捲走，幸被路過的快艇救起。
深圳海洋綜合執法支隊工作人員表示，牛奶排附近應該是未開發區域，比較危險，建議民眾不要前往徒步。
《上游新聞》報道，該名網民介紹，2月23日下午1時許，他們一行人結伴在牛奶排「畢業牆」附近區域徒步，但突然漲潮起浪，兩名正在水邊行走的隊友不慎被海浪捲入海中，情況非常危急。
他表示，幸當時正好有快艇從旁邊路過，見有人墮海立即前來救人，「落水的人可能在水裏泡了6-10分鐘，就被快艇上的人拉了上去。他們沒有大礙，不過被嚇得不行，真有心理陰影了」。
他又稱，其中一名墮海的隊友已經是第3次來牛奶排，「但這邊確實太危險了，建議大家別去了，能勸一個是一個」。
另有網民稱，事發時自己正在附近放飛無人機。他提供的圖片顯示，當時海邊有兩名落水者， 附近一艘快艇正在向他們靠近，試圖營救。
2月25日，深圳海洋綜合執法支隊相關工作人員介紹，牛奶排附近應該是未開發區域，建議民眾不要前往徒步。
公開資料顯示，牛奶排位於深圳市大鵬半島最南端 ，海拔382米，是一個三面環海的海岸線。此處山勢險峻，風景優美，被不少徒步愛好者視作一條富有挑戰性的徒步路線。
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