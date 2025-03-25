重慶男夢想發明｢永動機｣　電擊連殺5人壯膽激發靈感　一審判死刑

「22、3、5.1、0.7、5……」一串毫無關聯的數字竟然是破獲一起塵封24年殺人案的關鍵。



今日（25日），內地《檢察日報》公布一起駭人聽聞的案件，重慶一名男子竟因想發明「永動機」，連殺5人以此鍛煉膽量激發所謂的創造靈感。警方根據這串數字鑑定出兇手筆跡，將男子逮捕。24年末，該男子一審被判死刑，目前案件正在二審審理。



1999年，重慶的一所出租屋內人去樓空，當房東鄒某打開屋子時，只見客廳被改造成了一個5米長、2米寬的水池，水池上漂浮著一些鐵瓢。就在鄒某感到奇怪時，陣陣惡臭襲來，他疑惑地推開臥室門，5具腐爛的屍體赫然出現在他的眼前。

2023年5月，重慶市檢察院重大犯罪檢察部召開會議研究該案下一步辦理重點。

警方勘驗現場後初步判定，5名死者都是「棒棒」（重慶地區特用語言，指以給人提供勞力搬運行李貨物為生的體力勞動者），且均是在水池中舀水時觸電身亡。遺憾的是，犯罪嫌疑人租房時，冒用了他人身份證，致案件久偵未破，但警方從未放棄追查。

「棒棒」（重慶地區特用語言，指以給人提供勞力搬運行李貨物為生的體力勞動者）（視覺中國）

2022年，警方在又一次調查中，通過案發現場瓶子上的指紋比對，成功將犯罪嫌疑人廖某抓獲歸案。然而，在警方報請核準追訴後，在審查階段提訊廖某時，廖某卻否認殺人，狡辯說指紋是其盜竊時留下的。

對此，警方迅速成立專案組，重新勘驗現場。一遍遍梳理、覆核後發現，出租屋客廳西邊墻上一串潦草的數字可能與犯罪存在關聯。經過比對計算，原來22代表22塊磚，恰好是水池的長度；3代表層數，3層磚共計66塊；5.1減0.7恰好是一側鐵絲網的長度；5代表水池底部5張鐵板。而筆跡鑒定證實，數字正是廖某所寫。

廖某繼續狡辯說建水池是為了養烏龜，有人觸電身亡是意外。但電力專家證實，水池底部安裝了連接電路的鐵板，人站在上面手持鐵瓢，電閘一合，人就會觸電身亡。這完全是為殺人故意設計的陷阱。

與被害人無冤無仇，廖某為什麽要殺害他們？報道稱，廖某廖某生性孤僻，喜歡搞一些奇怪的發明，他盜竊出獄後還專門租了一個車庫作為工作間。

重慶當地檢方辦案梳理。

當地警方檢方找到那個隱蔽的工作間時，發現了一個類似「永動機」的奇怪裝置。而當警方將「永動機」的照片擺在廖某面前時，他才徹底坦白。原來，廖某夢想發明「永動機」，是想通過殺人來鍛煉膽量、突破思維極限、激發所謂的創造靈感。於是他以搬貨為名，將「棒棒」騙到出租屋，製造了這起電擊屠殺的悲劇。

2023年9月15日，最高檢依法核準追訴：「本案犯罪手段特別殘忍，犯罪情節極其惡劣，犯罪後果極為嚴重，依法應當追訴。」2024年12月30日，重慶市第五中級法院以故意殺人罪判處廖某死刑，剝奪政治權利終身。目前案件正在二審審理期間。